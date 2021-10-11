Польские пограничники развернули 538 нелегалов, прорывавшихся с территории Беларуси 5 11.10.2021, 10:06

2,992

Фото: Польская пограничная служба

Также задержаны семь граждан Ирака.

Польская пограничная служба в воскресенье 10 октября зарегистрировал 538 попыток незаконного пересечения границы. Были задержаны восемь человек. Все они являются выходцами из Ирака. Остальные попытки перейти границы предотвращены.

Как сообщают польские пограничники, также были задержаны семь человек за содействие в пересечении границы, в том числе граждане Египта, Грузии, Ирана, Украины, Германии и двое россиян.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».