Белорусы ощущают рост цен сильнее, чем показывает Белстат 5 11.10.2021, 10:21

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Итоги замеров сильно разошлись с официальными оценками статорганов.

В сентябре социологи па запросу Нацбанка провели опрос 2004 человек в возрасте от 18 лет и старше. В частности, у людей спрашивали о субъективных ощущениях по росту цен и об ожиданиях относительно будущей инфляции, пишет сайт banki24.by.

В 2020 году аналогичные опросы проводились во втором месяце каждого квартала – в феврале, мае, августе и ноябре. С 2021-го они организуются в третьем месяце квартала – в марте, июне, сентябре и декабре.

Инфляционные ожидания граждан – довольно гибкая вещь, которая оперативно меняется во времени. В связи со сдвигами месяцев опросов сравнивать 2020 и 2021 годы вряд ли будет корректно. Это можно сделать в России, где подобные опросы организуются каждый месяц и по единой методике.

К сожалению, в Беларуси менялись не только месяцы проведения опросов, но и шкалы субъективной оценки инфляции. До 2020 года белорусы могли выбирать опцию «рост цен более чем на 25%», а с 2020-го верхний предел ограничен на отметке 17+%. Поэтому итоги опросов в 2017-2019 гг. и в 2020-2021 гг. слабо сопоставимы в отношении замеров «народной» инфляции.

По расчетам Нацбанка в сентябре 2021-го белорусы из выборки оценили ощущаемые темпы годовой инфляции в 13,8%. Официального показателя от Белстата за сентябрь еще нет в открытом доступе, но есть данные за август – 9,8%. Таким образом регистрируемая чиновниками инфляция примерно на треть меньше, чем ощущаемая народом.

В ходе опроса около 7,8% граждан затруднились с оценкой ощущаемой инфляции. Кроме того, 16,8% сказали, что оценивают рост цен в пределах 14-17%, а 28,6% выборки оценили инфляцию выше 17%.

О субъективном снижении цен за 12 месяцев поведали лишь 0,1% опрошенных, о неизменности цен – 1,4%, о росте цен менее чем на 2% – 1,2% граждан. Около 53,4% белорусов сказали, что цены на продукты питания, непродовольственные товары и услуги за последние 12 месяцев «выросли очень сильно».

Также НБРБ оценил ожидаемую выборкой белорусов инфляцию на грядущие 12 месяцев. Она оказалась равной 13,3%.

В ходе опроса 10,2% граждан затруднились с оценкой движения цен, ожидаемого ими в следующие 12 месяцев. Также 16,7% выборки ответили, что оценивают рост цен в пределах 14-17%, а 25,2% опрошенных поставили на инфляцию выше 17%.

О субъективной оценке падения цен в грядущие 12 месяцев рассказали только 0,1% опрошенных, о неизменности цен – 2% белорусов, о росте цен менее чем на 2% – 1% граждан. Около 19,6% опрошенных сообщили, что цены на продукты питания, непродовольственные товары и услуги в следующие 12 месяцев «будут расти быстрее, чем сейчас», а 61,5% рассказали, что цены «будут расти так же интенсивно».

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