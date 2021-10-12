Как гендиректор МАЗа грабит рабочих 9 12.10.2021, 8:13

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фото: BELSAT

Киберпартизаны рассказали о зарплатах лукашенковского директората.

В ходе операции «Жара» белорусские киберпартизаны раскрыли данные гендиректора Минского автомобильного завода Валерия Иванковича.

Валерий Иванкович родился в Новополоцке в 1971 году. После Белорусского политехнического института работал в предприятии «Полимир», который на тот момент возглавлял Александр Боровский. В 2006 году Боровский перешел в концерн «Белнефтехим», а Иванкович стал директором «Белорусского нефтяного торгового дома». Когда в 2007 году Александр Боровский был задержан, СМИ сообщили, что вопросы у силовиков возникли и к Иванковичу. Номенклатурщиков подозревали в хищениях и злоупотреблении должностными полномочиями

Бывшие подчиненные Иванковича подтверждают, что он действительно несколько дней провел в СИЗО КГБ, но уже через короткое время как ни в чем не бывало появился на работе. Неизвестно, выпустили его под подписку о невыезде или пообещали свободу в обмен на показания против Боровского, которого позднее осудили на 5 лет. Официальные органы категорически отказываются сообщать подробности по данному делу, а сам Иванкович не хочет обсуждать эту тему.

Затем он устроился на работу в «БелавтоМАЗ»: вначале на пост заместителя генерального директора по снабжению, а затем заместителя гендиректора по коммерческим, экономическим и финансовым вопросам.

16 мая 2019 года Лукашенко согласовал с министром промышленности назначение Иванковича генеральным директором Минского автомобильного завода.

Как и на большинстве предприятий Беларуси, в 2020 году часть рабочих МАЗа присоединилась к стачке.

На заводе происходило что-то вроде «итальянской забастовки»: часть сотрудников выполняли свои обязанности формально, часть рабочих открыто ушли в стачку. Поэтому выпуск продукции в августе прошлого года значительно снизился. По сообщениям рабочих с предприятия, директор отреагировал быстро, организовал микрофоны, собрал все начальство. Вещал, что со всем разберутся, пообещал, что поможет найти родственников, которые могли быть задержаны после событий 9-11 августа. Говорил, что никого из них наказывать не будут. Но как и свойственно всем прикорытникам режима, уже через пару дней уволил целый участок, который забастовал на конвеере.

Накануне Всеобщей забастовки киберпартизаны передали Белорусскому объединению рабочих данные о генеральном директоре МАЗа. И в этот раз не только информацию, содержающуююся в личных документах, о месте прописки и наличии автомобилей.

Исходя из отчислений в ФСЗН за 2019 год, можно понять, какую зарплату получает гендиректор МАЗа. Сумма за первый неполный год работы на предприятии составила 82133 рубля, что по курсу доллара на тот год получается почти 40 000 долларов. В то время как среднемесячная зарплата всех сотрудников была чуть выше 1000 белорусских рублей.

ФИО: ИВАНКОВИЧ ВАЛЕРИЙ ВАЛЕРЬЕВИЧ

Личный номер: 3150271E004PB5

АНГЛ: IVANKOVICH VALERY

БЕЛ: ІВАНКОВІЧ ВАЛЕРЫЙ ВАЛЕР'ЕВІЧ

Дата рождения: 15.02.1971

Пол: МУЖСКОЙ

Серия и номер паспорта: MP3896392

Прописан: Г. МИНСК УЛ. КРОПОТКИНА П.А. д. 110 кв. 43

Автомобили:

ТОЙОТА КЭМРИ

Цвет: ЧЕРНЫЙ МЕТАЛЛИК

Транспортный номер: 8558OT7

ТОЙОТА АВЕНСИС

Цвет: СВЕТЛО-ГОЛУБОЙ

Транспортный номер: 1587EC7

МЕРСЕДЕС-БЕНЦ GLE300

Цвет: Коричневый

Транспортный номер: 8888TO7

Супруга:

ФИО: ИВАНКОВИЧ НАТАЛЬЯ СЕРГЕЕВНА,

До брака: АТРАХИМОВИЧ НАТАЛЬЯ СЕРГЕЕВНА

Лич. номер: 4111073E005PB6

Дата рождения: 11.10.1973

Пол: ЖЕНСКИЙ

Паспорт: MP3994163

Дата выдачи: 18.05.2017

Дата подачи: 17.03. 2021

Прописка: Г. МИНСК УЛ. КАЛЬВАРИЙСКАЯ д. 16 кв. 141

Работа: ОАО ИГК "СИЛОВЫЕ КОМПОНЕНТЫ" ПОМ.РУКОВОДИТЕЛЯ

Дети:

ФИО: ИВАНКОВИЧ ИЛЬЯ ВАЛЕРЬЕВИЧ

Дата рождения: 29.05.1998

Илья в 2015 окончил школу, сейчас работает в EPAM.

ФИО: ИВАНКОВИЧ АРСЕНИЙ ВАЛЕРЬЕВИЧ

Дата рождения: 17.02.2004

Родители:

ИВАНКОВИЧ ВАЛЕРИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ

ИВАНКОВИЧ ВАНДА ВАСИЛЬЕВНА

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