Мнение: Путин демонстративно «обнуляет» Лукашенко 4 12.10.2021, 14:01

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фото: Коммерсантъ

Разница в частоте визитов за год — колоссальная.

Телеграм-канал «Народный депутат» написал о значении визитов российского президента.

— В эту пятницу – 15 октября в Минске пройдет саммит СНГ, а 4 ноября – заседание «высшего госсовета союзного государства,» и, как анонсировалось, Путин может принять участие в этих мероприятиях. Прилетит или нет – неизвестно, Песков в таких случаях говорит о том, что дата «пока предварительно взята за основу».

Будет ли Путин участвовать очно – это главный вопрос, очень важный с точки зрения «принятия» президентом России белорусского правителя. Можно не приехать на саммит СНГ, но приехать на госсовет, подчеркнув приоритет «союзного государства», но и одновременно снизить роль СНГ, а это уже небольшой, но щелчок по имиджу «собирателя русских земель».

Но и прилетать в Минск дважды за три недели скорее всего не входит в планы Путина — уж слишком жирно.

А отсутствие Путина на двух мероприятиях можно считать определенным маркером принятия президентом России правителя Беларуси: разница в частоте визитов за год колоссальная. Не приехать в Беларусь лично – значит не признать и «власть» Лукашенко, и контролируемость им ситуации в стране.

Как Путин оценивает ситуацию в Беларуси, мы узнаем на протяжении трех недель.

Для Лукашенко остаться без визитов Путина — значит, оставаться без явных козырей.

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