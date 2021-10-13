Белый дом: Нуланд провела конструктивные встречи в Москве 13.10.2021, 7:38

Джен Псаки оценила ход переговоров заместителя госсекретаря США с руководством России.

Заместитель госсекретаря Виктория Нуланд, находящаяся сейчас с визитом в России, провела в Москве ряд «довольно конструктивных и продуктивных» встреч с руководством Министерства иностранных дел РФ. Об этом во вторник заявила Джен Псаки, официальный представитель Белого дома, сообщает «Голос Америки».

Отвечая на вопрос журналиста о том, как Белый дом оценивает ход переговоров Нуланд с россиянами, Джен Псаки заявила о том, что за подробностями об этом визите следует обратиться в Госдепартамент.

«Я бы сказала, что она провела там довольно конструктивные, продуктивные встречи. Я знаю, что она встречается там с рядом руководителей, но подробностей у меня нет», - сказала Псаки.

Псаки не стала прямо отвечать на вопрос журналиста о том, был ли разочарован президент Джо Байден отсутствием российского и китайского лидеров на телеконференции руководителей стран «Большой двадцатки» утром во вторник. Пресс-секретарь уточнила, что конференция была организована Италией, поэтому за список участников отвечал Рим.

При этом встреча лидеров G20 прошла «плодотворно». По словам Псаки, участники телеконференции обсудили совместную борьбу с терроризмом в Афганистане, включая «ИГ-Хорасан», а также совместную работу «по обеспечению безопасной эвакуации иностранных граждан и афганских партнеров, имеющих иммиграционные документы и стремящихся покинуть Афганистан».

«Президент увидел... шанс и конструктивную возможность обсудить контртеррористические усилия и инициативу по оказанию международной гуманитарной помощи» населению Афганистана, сказала Псаки.

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