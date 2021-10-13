Путин не едет в Беларусь: вопрос Лукашенко обсуждался с Нуланд в Москве 13.10.2021, 7:56

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Для диктатора саммит без главы Кремля теряет смысл.

Решение принято, 15 октября на саммиты СНГ и ЕАЭС Владимир Путин в Минск не едет по ковидным ограничениям. Президент России будет участвовать в саммите в онлайн режиме. Не исключено, что другие главы государств СНГ, президенты и премьер-министры, воспользуются примером Путина и примут участия в назначенных в Минске встречах из своих уютных кабинетов, пишет российский политолог Андрей Суздальцев.

Для Лукашенко саммит без Путина теряет смысл. У белорусского руководителя каждый день на счету и ему срочно нужны деньги. По этой причине саммит в Минске в ближайшую пятницу для Лукашенко носит огромное значение. В личном контакте с президентом России он надеялся решить свои финансовые проблемы.

Отмечается то, что отказ Москвы от визита российского президента в Минск могло быть реакцией на переговоры с заместителем госсекретаря США по политическим делам Викторией Нуланд. Действительно, ситуация в Беларуси в Москве с госпожой Нуланд обсуждалась.

Причем в данном случае, учитывая неадекватность белорусского руководства, разговор по белорусской теме был не конфронтационным, а скорее консультационным. Помимо поиска выхода из белорусского политического кризиса, который уже выплеснулся за пределы Беларуси и стал региональной проблемой, обсуждался и миграционный вопрос.

Напомним, что страны Балтии и Польша возложили ответственность за миграционный кризис на Москву. Все это крайне беспокоит российское руководство, которое вдруг обнаружило, что смягчение конфронтации между Вашингтоном/Брюсселем и Москвой оказалось под контролем Лукашенко. Иными словами, учитывая, что в ЕС миграционное давление со стороны Минска воспринимают исключительно болезненно, Лукашенко может сыграть роль триггера очередного обострения отношений между Западом и РФ. В принципе он это и делает.

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