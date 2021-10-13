Черногория раскрыла личные данные россиян, получивших «золотые паспорта» 2 13.10.2021, 8:55

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Кто оказался в списках, опубликованных властями страны?

Власти Черногории опубликовали документ, в котором содержатся 166 положительных решений о предоставлении гражданства этой страны, сообщает РБК.

Черногория — одна из стран Европы, выдающих «золотые паспорта», то есть гражданство можно получить за инвестиции в экономику. Программа «Гражданство через инвестиции» была анонсирована правительством в 2018 году, запуск состоялся в ноябре 2019-го. Для получения паспорта Черногории иностранцы должны инвестировать в недвижимость от €250 тыс. на севере страны и от €450 тыс. — на юге, береговой линии и в Подгорице, а также сделать благотворительный взнос в размере €100 тыс.

В июле 2020 года представитель уполномоченного агентства-посредника Henley & Partners сообщила, что число заявок от россиян на получение «золотого паспорта» исчисляется десятками. Первый черногорский «золотой паспорт» получил именно гражданин России.

Всего в документе приводится свыше 160 фактов выдачи инвестиционного гражданства. В нем указаны имя, место рождения и предыдущее гражданство заявителей. Остальные личные данные, включая год рождения, не указаны либо закрашены. Среди заявителей, в частности:

Олег Сафонов, тезка бывшего главы Ростуризма. В его заявлении на получение гражданства местом рождения указан город Целиноград. Это бывшее название города Нурсултан (Астана), столицы Казахстана. Именно там родился бывший глава Ростуризма. Сафронов был назначен главой ведомства в 2014 году, пост покинул в 2019-м.

Полный тезка генерального директора «Авито» Владимира Правдивого. У них также совпадает место рождения — село Арзгир в Ставропольском крае. Вместе с ним черногорское гражданство получили его супруга и двое детей. РБК направил запрос в «Авито».

Александр Ширяев, тезка члена совета директоров ТМК. Местом рождения автора заявления на получение гражданства указана Курганская область — там же родился и член совета директоров ТМК. РБК направил запрос представителю ТМК.

Тезка партнера миллиардера Романа Абрамовича Андрея Городилова. Когда бизнесмен возглавлял регион, тот был первым вице-президентом «Сибнефти» и первым зампредом правительства Чукотки. Ранее Городилов также был заместителем Абрамовича в Millhouse — инвесткомпании, созданной для управления активами миллиардера. Так же, как и Городилов, заявитель, получивший паспорт Черногории, родился в Сургуте. РБК направил запрос представителю Millhouse.

Сергей Балаганский, тезка бывшего главы коммерческого банка «Лада-Кредит». Как и экс-глава этой организации, он родился в городе Фрунзе — ныне Бишкек, столица Киргизии. В 2015 году у банка отозвали лицензию. Это решение ЦБ принял в связи с тем, что банк проводил высокорискованную кредитную политику, размещая денежные средства в низкокачественные активы. В результате исполнения требований ЦБ по формированию резервов он полностью лишился собственного капитала.

Помимо Черногории схожие программы по получению «золотых паспортов» действуют, например, на Мальте. Раньше аналогичная программа была и у Кипра, но в 2020 году ее отменили. Это произошло после скандала, вызванного расследованием телеканала Al Jazeera. Журналисты выдали себя за гражданина Китая, который был якобы осужден на родине за отмывание денег. Связавшись с юристами, риелторами и спикером парламента, они получили подтверждение, что гражданство республики при наличии денег можно получить даже осужденному. В апреле независимая парламентская комиссия на Кипре пришла к выводу, что гражданство страны был предоставлено с нарушениями более чем 3,5 тыс. человек.

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