В Минском метро начались массовые «масочные» рейды 12 13.10.2021, 12:42

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Что делают контролеры?

Пассажиры метро сегодня обратили внимание на команды работников, которые проверяют наличие масок на лицах — при входе на станции, на платформах, в поездах. По всей видимости, там же (и не только там) по этой же теме сейчас работают и представители других ведомств. В Минском метрополитене подтвердили: проводим рейды, пока только убеждаем, пишет onliner.by.

Пресс-секретарь предприятия Андрей Дроб рассказал, что для начала в вестибюлях контролеры напоминают о необходимости масок. Также работники наблюдают за «масочной» ситуацией на платформах, заходят в вагоны. Обратил внимание на возросшую сознательность:

— Просим соблюдать режим, некоторым приходится напоминать, как правильно должна быть надета маска. Практически все реагируют нормально, понимают, что происходит.

Девятого октября в Беларуси введен обязательный масочный режим в общественных помещениях и транспорте. Про наказание за нарушение — пока только разговоры. Прорабатываются варианты административной ответственности для физических лиц за несоблюдение дистанции (1—1,5 м) и отсутствие правильно надетой маски.

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