«Чтобы соседи умершего не волновались, пластиковый пакет закрывают передвижной ширмой» 1 14.10.2021, 11:38

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В Минском областном противотуберкулезном диспансере из-за COVID-19 происходят жуткие вещи.

Медики продолжают делиться тем, что происходит в белорусских больницах и о чем умалчивает Минздрав.

Телеграм-канал «Белые халаты» опубликовал информацию из Минского областного противотуберкулезного диспансера.

«В то время, когда борьба с пандемией набирает обороты, в Минском областном противотуберкулезном диспансере жизнь идет своим чередом.

Хоть будни администрации и омрачены необходимостью ломать головы как обеспечить отделения всем необходимым в разгар небывалой заболеваемости Covid-19, многие проблемы худо-бедно, но периодически все же ею решаются.

Не так давно лучшие умы администрации и ответственные лица инженерно-технической мысли больницы бились над проблемой обеспечения кислородом всех нуждающихся пациентов. Через пень-колоду, но «крэпкие хазяйственники» смогли в какой-то степени проблему решить.

А вот проблема с временным хранением тел умерших и их последующей транспортировкой остается актуальной доныне. Дело в том, что в стационаре отсутствует помещение для временного хранения трупов. Неизвестно, как с этим обстояло дело в доковидные времена, но сейчас остро встал вопрос: куда девать тела умерших?

Ведь собственным моргом ЛПУ не располагает, спецпомещения также нет, а службу перевозки приходится ожидать иногда несколько часов, особенно если смерть произошла в ночное время. Да и автомобили службы перевозки сейчас не простаивают без дела - работа ведется поистине ударными темпами.

Какого-либо конструктивного решения до сих пор не найдено, а тела могут дожидаться приезда автомобиля прямо в палатах отделений. Чтобы соседи умершего особо не волновались, пластиковый пакет с трупом закрывают передвижной ширмой. Хорошо, если перевозка будет ехать не очень долго. А если задержится, то остальные пациенты в любом случае будут испытывать дискомфорт.

А как быть с приемом пищи, отдыхать или принимать процедуры? Ведь многие пациенты кислородозависимы и не могут выходить из палаты. Но администрации не до таких мелочей: пандемия наступает! Нужно думать о том, как изыскать отсутствующие резервы, сэкономить на расходах и отчитаться перед вышестоящими инстанциями об успешной борьбе на ковидном фронте!

Иногда, особенно в ночное время, тела все же вывозят из палат - в качестве временного помещения для хранения трупов используется ванная комната отделения. И каталка с усопшим стоит там до приезда службы перевозки. Принять гигиенический душ в это время становится невозможным, так как второй ванной комнаты в отделениях нет.

Само помещение, естественно, запирается на ключ. После вывоза тела могут провести поверхностную уборку, а могут и так оставить. И как-то уже привыкли все к этому, свыклись с таким положением дел в стационаре. Но проблема-то не решена, а, следовательно, администрации есть еще над чем работать, а такой желанной спокойной жизни в ближайшей перспективе ожидать не приходится.

Если говорить о ситуации в целом, то все очень плохо. Практически все ИВЛ заняты. С кислородом перебои регулярно. Реанимации все забиты. Сотрудники также болеют. В целом, пациенты на ИВЛ умирают гораздо стремительнее нежели в предыдущие волны. Есть также информация о нехватке препаратов, особенно наркотиков. Есть сдвиги в вакцинации населения и сотрудников»

Что касается умирающих, с телеграм-каналом поделились ужасающими фактами с одного из Минских кладбищ. На Лесное кладбище сейчас едут вереницы ритуальных процессий:

«Кладбище Лесное. Всех минчан свозят сюда, на других кладбищах мест нет. Действует это кладбище с марта 21 г. Такого ужаса не видела. Стоим уже почти час в очереди на захоронение. Вы только представьте: очередь из катафалков…»

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