«Мои коллеги работают в каком-то нескончаемом ковидном аду»: правда о ситуации в минских больницах 1 14.10.2021, 14:34

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фото: reuters

Система здравоохранения в Беларуси может реально не выдержать.

Бывший терапевт 10-й минской больницы Дарья Чехова, которая ведет популярный twitter-аккаунт «Плоткина», рассказала какова реальная ситуация с COVID-19 в одной из минских больниц:

«Коротко о ситуации с коронавирусом: в больнице, где я работала, открыли еще одно отделение реанимации.

Мои коллеги сейчас работают в каком-то нескончаемом ковидном аду. Огромные очереди в поликлиниках, внезапные смерти на фоне жалоб на лихорадку и одышку, нехватка кислорода, переполненные реанимации (в том числе и с пациентами до 30 лет) и высокие показатели летальности.

И дело не в том, что медицина якобы «не та» - во всех странах сейчас хватает проблем. Просто больных слишком много. Физически невозможно обеспечить всех кислородом или аппаратами ИВЛ. Поэтому врачам порой приходится «играть в бога» и выбирать тех пациентов, кого будут «тянуть».

Это страшно, но такова реальность. Мои ровесники вынуждены принимать сложнейшие решения, и я вижу, как они медленно выгорают.

Да, нас учили, что в медицине бывает непросто, но жизнь как-то не готовила к тому, что ты постоянно будешь кого-то хоронить.

Но делают ли что-то сами пациенты, чтобы обезопасить себя?

Увы, но нет. 99% реанимационных пациентов не были вакцинированы. Добровольно носить маски в общественных местах тоже никто не хочет. И всем кажется - «меня это не коснется», но потом все-таки касается.

Я хочу донести факт серьезности ситуации. Сделайте вакцину, ответственнее относитесь к своему здоровью и здоровью окружающих - сделайте хоть что-то зависящее от вас, чтобы снизить риски заболеваемости и смертности.

Система здравоохранения может реально НЕ ВЫТЯНУТЬ.

Берегите себя».

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