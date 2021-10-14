Ученые рассказали, когда предки приматов слезли с деревьев 14.10.2021, 18:51

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По мнению исследователей, это помогло им выжить.

Несмотря на множество разных гипотез, до сих пор считается, что одной из основных причин вымирания нептичьих динозаров было падение астероида около 65 миллионов лет назад. Млекопитающим, появившимся порядка 300 миллионов лет назад, это дало фору и позволило многократно повысить свои позиции в животном мире. Хотя многие из них также исчезли с лица Земли во время мел-палеогенового вымирания, пишет Naked science.

Предки приматов и сумчатых оказались счастливчиками, которым повезло выжить в те непростые времена. Исследование ученых из университетов Корнеллского, Мичиганского (США), Кембриджского (Великобритания) и Городского университета Нью-Йорка показало: это произошло потому, что они изменили свое поведение и слезли с деревьев.

По мнению авторов работы, опубликованной в журнале Ecology and Evolution, предки приматов и сумчатых вообще были в числе немногих древесных млекопитающих, которые пережили ту катастрофу.

Ученые использовали компьютерное моделирование, летопись окаменелостей и информацию о нынеживущих млекопитающих. Благодаря этому удалось показать, что большинство выживших видов млекопитающих не были древесными, а те из них, что обитали на деревьях (включая предков человека), оказались достаточно универсальными, чтобы приспособиться к новой среде и хотя бы временно оставить жизнь под лесными кронами. В последующем, видимо, многие из этих млекопитающих вновь поселились там, чтобы в будущем опять оставить деревья, как наши предки.

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