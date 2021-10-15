«Картофель остался только в одном магазине»: у российских Камчатки и Чукотки напряг с продуктами 2 15.10.2021, 18:46

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Все дело с задержками в поставках.

Задержки с отправкой грузов из российских портов Владивостока на Камчатку начали достигать трех месяцев, заявил губернатор Камчатского края Владимир Солодов. Отсрочки в поставках товаров сейчас также наблюдаются на Чукотке, глава региона Роман Копин сообщил, что более 200 контейнеров ждут отправки, местные власти говорят о напряженной обстановке с продуктами, сообщает znak.com.

По словам Владимира Солодова, задержки с доставкой грузов связаны с «изменениями и кризисом глобальной логистики, перенаправлением грузов из Китая с Суэцкого канала на Транссиб». Он рассказал, что в портах Владивостока скопилось огромное количество контейнеров для отправки на Камчатку, из-за чего в регионе «сложилась довольно тяжелая ситуация».

«Мы сейчас наблюдаем задержки поставок товаров до Камчатки, которые в ряде случаев достигают трех месяцев. В последнюю неделю ситуация несколько нормализовалась — по крайней мере, продукты питания все отправляются точно в срок, некоторые задержки остаются по строительным материалам», — сообщил он в Instagram.

Власти Камчатского края обратились к полпреду президента в Дальневосточном федеральном округе Юрию Трутневу, после чего Минтрансу поручили «разобраться в ситуации и взять ее на контроль».

«Мы, в свою очередь, на ручном контроле держим ход отправки грузов. К сожалению, в ближайшее время системно ситуация не решится, поскольку, как я уже сказал, ее причиной стал глобальный кризис грузовой логистики. Поэтому мы можем ожидать таких же всплесков задержек и, к сожалению, увеличения стоимости отправки», — отметил Солодов.

Глава Чукотки Роман Копин сообщил, что с июля по сентябрь в регион заходило в три раза меньше судов, чем обычно, из-за чего в октябре и ноябре потребуются дополнительные рейсы. Он признался, что «навигация очень сложная» и при необходимости для доставки товаров будут привлекать ледоколы.

«В ежедневном режиме продолжаем отслеживать ситуацию. Приоритет — продукты питания, но речь не только о них. В этом году много задач и строек во всех районах, начинается реализация инвестпроектов. Для этого нужно доставить технику, материалы, модульные конструкции. Сейчас отправки на Чукотку ждут больше 200 контейнеров», — написал чиновник в Instagram.

В администрации Провиденского городского округа заявляют о «напряженной обстановке с продуктами». На данный момент картофель остался только в одном магазине.

«Нам очень хотелось бы порадовать вас скорым приходом корабля. Но увы! Загрузка судна „Владимир Мясников“ компании Marintek несколько раз сдвигалась. Изначально корабль мы ждали в последних числах октября. Сейчас его выход запланирован на 21–22 октября. Срок захода в порт Провидения будет зависеть от погодных условий и разгрузки в Беринговском и Анадыре. Надеемся встретить его 5–7 ноября», — говорится в сообщении администрации.

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