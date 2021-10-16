Королева Елизавета II полностью отказалась от употребления алкоголя 15 16.10.2021, 10:38

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Решение было личным выбором главы британской монархии.

Королева Великобритании 95-летняя Елизавета II отказалась от употребления алкоголя по совету врачей, сообщила газета Telegraph со ссылкой на источники.

Согласно источникам, британская королева недавно отказалась от ее любимого мартини и теперь пьет только минеральную воду Malvern.

Источник отметил, что это решение было личным выбором Елизаветы II.

"Врачи недавно сказали ей, что отказ от алкоголя был бы полезен. Она приняла собственное решение полностью отказаться от алкоголя, но она никогда не пила много", - заявил источник газеты.

Сообщается, что у королевы Елизаветы II впереди плотный график, который включает в себя предстоящий в ноябре климатический саммит COP26 в Глазго и платиновый юбилей (70 лет) ее восшествия на престол в следующем году, и она хочет находиться в наилучшем состоянии.

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