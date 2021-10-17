Политзаключенный Максим Винярский написал сильное стихотворение 1 17.10.2021, 11:24

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Активист «Европейской Беларуси» поздравил родных и друзей с Днем матери.

Политзаключенный активист «Европейской Беларуси» Максим Винярский прислал сильные стихи.

Он поздравляет родных и друзей с Днем матери.

Стих опубликовала сестра политзаключенного в Facebook:

Строка ложится на листок,

построив тоненький мосток

для двух людей на разных берегах.

Прочнее связи в мире нет,

если пришел к тебе ответ,

развеяв самый подлый, мерзкий страх.

Слова «привет!», слова «люблю!»

всегда осветят жизнь твою,

поселят радость светлую в сердцах.

Нет ничего важней, чем знать,

что ждут тебя родные, мать,

счастье и воля в новых временах!

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