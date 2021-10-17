Политзаключенный Максим Винярский написал сильное стихотворение

Политзаключенный Максим Винярский написал сильное стихотворение1
- 17.10.2021, 11:24
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Активист «Европейской Беларуси» поздравил родных и друзей с Днем матери.
Политзаключенный активист «Европейской Беларуси» Максим Винярский прислал сильные стихи.
Он поздравляет родных и друзей с Днем матери.
Стих опубликовала сестра политзаключенного в Facebook:
Строка ложится на листок,
построив тоненький мосток
для двух людей на разных берегах.
Прочнее связи в мире нет,
если пришел к тебе ответ,
развеяв самый подлый, мерзкий страх.
Слова «привет!», слова «люблю!»
всегда осветят жизнь твою,
поселят радость светлую в сердцах.
Нет ничего важней, чем знать,
что ждут тебя родные, мать,
счастье и воля в новых временах!
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211322, Витебская область, г.п. Витьба, ИУ «ИК-3», карантин.