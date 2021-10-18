В ВОЗ рассказали, когда мир выйдет из пандемии COVID-19 18.10.2021, 8:11

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Однако людям придется жить с вирусом.

В следующем году мир выйдет из пандемии коронавируса COVID-19, но болезнь не исчезнет, заявил в эфире программы «Неделя» на телеканале СТВ директор Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге, пишет сайт naviny.by.

«Я оптимист, считаю, что в следующем году мы выйдем из пандемии, но, конечно же, коронавирус не закончится. И, возможно, нам придется с ним жить. Но вы знаете, это как и с гриппом. Есть вакцины от гриппа. Каждый год они слегка адаптируются под новые штаммы, и люди вакцинируются — и все нормально», — сказал Клюге.

По его мнению, «важно, чтобы мы учились на прошлом», «на своих ошибках и извлекать какие-то уроки». «Чтобы пандемия не повторилась. В каждой стране здравоохранение должно играть первоочередную роль. Если не будет здравоохранения и здоровья, то не будет ни экономики, ни безопасности, ни социального спокойствия. Нужно инвестировать в здравоохранение», — призвал глава европейского бюро ВОЗ.

«Нужно, чтобы по крайней мере 80-85% населения было вакцинировано, чтобы мы могли чувствовать себя в безопасности», — считает Клюге. Однако «в 35 из 53 стран, которые входят в Европейский регион ВОЗ», наблюдается «плато по вакцинации», «то есть количество вакцинированных людей больше не растет».

Представитель ВОЗ сообщил, что организация провела исследование поведенческих моделей населения, чтобы понять, кто не вакцинируется и почему.

«Мы выяснили, что люди не обязательно категорически против вакцинации. Скорее, у людей есть вопросы, на которые они хотят получить ответы. К примеру, раньше вакцина разрабатывалась годами, а эта вакцина была разработана очень быстро, действительно ли она безопасна? Да, вакцины прошли все процедуры проверок, и они безопасны», — заявил Клюге.

По его мнению, нужно доносить необходимую информацию, работая с лидерами мнений.

Клюге пояснил, почему до сих пор не зарегистрирована российская вакцина «Спутник V», которая выпускается и в Беларуси: «Проблема заключается в том, что еще не полностью подготовлен технический файл для регистрации вакцины. Однако в России достаточно высокий потенциал промышленный, интеллектуальный, технический. Поэтому, как только этот технический файл будет подготовлен, вакцина сможет быть зарегистрирована».

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