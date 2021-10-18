«Минимум в пять раз»: белорусские власти поймали на махинациях с COVID-19 15 18.10.2021, 9:31

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иллюстрационное Фото: tut.by

Медики на условиях анонимности рассказывают, что больницы переполнены.

Издание «Независимая газета» опубликовало обзорную статью о ситуации с COVID-19 в Беларуси:

— Согласно неофициальным источникам, ситуация с COVID-19 выглядит гораздо хуже. На прошлой неделе в СМИ попали данные по заболевшим в Минске. Из них следует, что количество заболевших за сутки только в столице превышает те цифры, которые Минздрав озвучивает как ситуацию по стране в целом. Например, согласно неофициальным данным, 7 и 8 октября в Минске было более 3 тыс. новых заболевших, тогда как Минздрав в эти дни отчитывался о менее чем 2 тыс. случаев по всей стране. Медики на условиях анонимности рассказывают, что больницы переполнены, а врачи перегружены, что в только в одном минском стационаре, отведенном под лечение больных коронавирусной инфекцией, умирает по 10–15 человек в сутки, тогда как по официальным данным в целом по стране умирает меньше. По данным Минздрава, за все время эпидемии в Беларуси «умерли 4402 пациента с выявленной коронавирусной инфекцией. По неофициальным данным, цифра как минимум в пять раз больше.

Врачи на условиях анонимности рассказывают, что больных так много, что уже приходится принимать решение, кого спасать, что из-за перепрофилирования онкологических отделений под лечение коронавирусных больных прекращены плановые операции больных раком и что система здравоохранения вот-вот перестанет справляться. Возможно, с этим связана готовность признать наличие проблемы.

Манипуляции с данными по заболеваемости COVID-19 связаны с тем, что Александр Лукашенко изначально вообще отрицал наличие коронавируса и его опасность. На первых порах Минздрав ежедневно отчитывался о ситуации, чиновники давали пресс-конференции и проводили брифинги, отвечали на вопросы журналистов, однако отрицание проблемы на самом высоком уровне вынудило занять такую же позицию и чиновников. Заявления Лукашенко о том, что он не видит вирусов, а значит, их нет, что лечить COVID-19 нужно водкой, походами в баню и работой на тракторе, стали мемами.

Беларусь не объявляла локдауна, школы и университеты не переходили на удаленное обучение, в стране не отменялись массовые мероприятия. Более того, власти демонстративно собирали полные залы в 2 тыс. и более мест для своих мероприятий, где не было ни одного человека в медицинской маске. Появиться в маске в среде белорусского чиновничества считалось проявлением слабости и нелояльности. Известен случай, когда глава администрации Лукашенко Игорь Сергиенко, будучи больным, пришел на совещание и пытался достать из кармана маску и надеть ее, но под осуждающими взглядами так и не решился это сделать.

Политический кризис, репрессии и пытки снизили внимание к проблеме заболеваемости коронавирусом как со стороны власти, так и населения. Согласно данным Минздрава, привились в Беларуси лишь 20% населения. Причину такого низкого уровня вакцинации эксперты видят не только в общем отрицании проблемы COVID-19 на уровне государства, но и в недоверии к вакцинам в целом и к тем вакцинам, которые доступны белорусам (российская Гам-КОВИД-Вак, китайская Vero Cell и Гам-КОВИД-Вак белорусского производства). Согласно неофициальным опросам в Telegram-каналах, около 30% тех, кто не вакцинирован, ждут возможности привиться признанными в Европе вакцинами. Особенное недоверие белорусы испытывают к вакцине, изготовленной в Беларуси, что связано с общим недоверием к власти.

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