Минздрав приостановил оказание плановой медпомощи в Беларуси 15 18.10.2021, 13:05

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Белорусское здравоохранение захлебывается от четвертой волны COVID-19.

В Министерстве здравоохранения подписан приказ, которым временно приостановлено оказание плановой медицинской помощи в амбулаторно-поликлинических организациях здравоохранения.

В том числе речь идет о проведении диспансеризации, скрининговых мероприятий, оказание реабилитационной помощи, выполнение физиотерапевтических процедур, лечение в отделениях дневного пребывания, оказание плановой стоматологической помощи.

Отметим, что это происходит на фоне резкого усиления эпидемии COVID-19 в Беларуси.

Медики на условиях анонимности рассказывают, что больницы переполнены, а врачи перегружены, что в только в одном минском стационаре, отведенном под лечение больных коронавирусной инфекцией, умирает по 10–15 человек в сутки, тогда как по официальным данным в целом по стране умирает меньше.

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