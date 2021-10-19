Валерий Карбалевич: Политические самострелы Лукашенко повторяются с завидным упорством

Валерий Карбалевич: Политические самострелы Лукашенко повторяются с завидным упорством4
- 19.10.2021, 9:50
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На решение реальных проблем сил не остается.
Минувшая неделя показала, что главным направлением всех усилий властей продолжает быть борьба за выживание правящего режима. Это проявляется как во внутренней, так и во внешней политике. На решение реальных проблем страны сил не остается, пишет в своем телеграм-канале политолог Валерий Карбалевич.
Провал с саммитом
14-15 октября в Минске прошли саммиты ЕАЭС и СНГ. В порядке очереди, их площадкой стала белорусская столица. Вроде бы ничего необычного, рядовое событие, рутина.
Однако белорусское руководство возлагало большие надежды на эти саммиты. Беларусь находится в международной изоляции, Лукашенко остро нуждается в контактах на высшем уровне для подтверждения своей внешнеполитической легитимности. А таких контактов явно не хватает. Международное изгойство нынешнего режима трудно скрыть даже от его фанатов, которые смотрят БT.
Поэтому саммиты ЕАЭС и СНГ должны были показать, что никакой изоляции нет. А главным доказательством этого должно было стать появление в Минске президентов постсоветских государств. Дескать, о какой изоляции, каком изгойстве может идти речь, когда в стране проходят два международных саммита.
Тот факт, что совсем недавно, 16 сентября, саммит ОДКБ в Душанбе прошел офлайн, вселил уверенность в планы официального Минска. Только Путин тогда не приехал, потому что люди в его окружении заболели COVID, а остальные лидеры присутствовали в столице Таджикистана вживую. А в ОДКБ входят практически те же страны, что и в ЕАЭС.
Поэтому Александр Лукашенко излучал оптимизм. 12 сентября, находясь на военном полигоне, он объявил о планах встречи с Путиным на саммите СНГ в Минске 15 октября.
В тот же день пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков подтвердил эту информацию: «Да, такие планы есть».
27 сентября глава исполкома СНГ Сергей Лебедев заявил:
«Мы очень все надеемся, что заседание Совета глав государств пройдет в очном формате. На данный момент пока никто из глав государств не отказался от участия в очном формате в заседании в Минске. И руководство Беларуси, и Исполнительный комитет, расположенный в Минске, конечно же, хотят, чтобы это заседание прошло в очном формате».
Иначе говоря, все складывалось так замечательно.
Однако в последний момент что-то пошло не так. 11 октября стало известно, что Путин в Минск не приедет. А потом выяснилось, что передумали и другие лидеры постсоветских стран. Либо они получили отмашку из Москвы, либо сами правильно уловили сигнал из Кремля. В Минск никто не прилетал. Получился облом. В результате саммиты ЕАЭС и СНГ прошли в режиме онлайн по видеосвязи.
Еще раз обращаю внимание на этот нюанс. В Душанбе хоть Путин не прилетел, остальные лидеры стран-членов ОДКБ прибыли на саммит. А на минских саммитах отсутствие президента РФ стало сигналом для аналогичного решения всех остальных глав государств.
Почему не приехал Путин? Не думаю, что причина здесь в его здоровье. Ведь он проводит мероприятия согласно своему рабочему графику, в том числе встречается с иностранными политиками.
Я предполагаю, что отказ Путина приехать в Минск — это месть Кремля за погром «Комсомольской правды». Министр иностранных дел России Сергей Лавров, находившийся в Минске на встрече министров иностранных дел стран СНГ, заявил, что обсуждал тему функционирования российских СМИ в Беларуси с белорусским коллегой Владимиром Макеем. То есть он публично озвучил эту проблему.
Кстати, Лукашенко не принял Лаврова, что довольно знаменательно. Ведь Лукашенко обычно принимает губернаторов даже захудалых российских губерний. А здесь он не встретился с министром иностранных дел Российской Федерации, весьма значимой фигурой в окружении Путина. Что подтверждает охлаждение отношений между Минском и Москвой
Самострелы продолжаются
И здесь мы снова возвращаемся к теме политических самострелов, которые повторяются с завидным упорством, раз за разом. Речь идет о том, что белорусские власти собственными не очень умными действиями создают проблемы сами себе.
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Брутальный разгром «Комсомольской правды» охладил отношения с Россией и сорвал саммиты ЕАЭС и СНГ в режиме офлайн. Цена, заплаченная белорусскими властями за это решение, оказалась выше ожидаемой политической выгоды от приезда в Минск лидеров стран СНГ. Кому мешала эта газета?
Еще один свежий пример политического самострела – мигрантский кризис. Задумывая эту спецоперацию, официальный Минск хотел отомстить соседям за их позицию, принудить Евросоюз к переговорам на условиях белорусских властей.
Однако результат оказался совсем не таким. Во-первых, выдворение властями Польши и Литвы мигрантов обратно на белорусскую территорию создает проблемы уже для самой Беларуси. Видимо, не случайно в последние дни появилась информация, что белорусские власти начинают сворачивать эту кампанию. Граждане из Сирии, Египта, Афганистана, Пакистана, Йемена, Ирана и Нигерии больше не смогут получать визы в аэропорту Минска, как это было раньше. Отменяются рейсы в столицу Беларуси из ближневосточных городов — даже те, билеты на которые уже распроданы.
Во-вторых, шантаж мигрантами не принудил ЕС к переговорам. Наоборот, ответом на мигрантский кризис станет новый, пятый пакет санкций ЕС.
Таким образом, мы видим неспособность правящей команды соотносить цели и средства. Продолжается тактика беспорядочной стрельбы при дефиците патронов. Мышление людей, принимающих решения, происходит в узком диапазоне политики борьбы с врагами, часто мнимыми, воображаемыми, придуманными от страха. Последствия никто не считает. Не до того. Инстинкт выживания затмевает все, резко сужает горизонты прогнозирования. Только день простоять, да ночь продержаться. К тому же никто не смеет перечить одному человеку, который оказался наедине со своими внутренними демонами.