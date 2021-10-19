Валерий Карбалевич: Политические самострелы Лукашенко повторяются с завидным упорством 4 19.10.2021, 9:50

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Валерий Карбалевич

На решение реальных проблем сил не остается.

Минувшая неделя показала, что главным направлением всех усилий властей продолжает быть борьба за выживание правящего режима. Это проявляется как во внутренней, так и во внешней политике. На решение реальных проблем страны сил не остается, пишет в своем телеграм-канале политолог Валерий Карбалевич.

Провал с саммитом

14-15 октября в Минске прошли саммиты ЕАЭС и СНГ. В порядке очереди, их площадкой стала белорусская столица. Вроде бы ничего необычного, рядовое событие, рутина.

Однако белорусское руководство возлагало большие надежды на эти саммиты. Беларусь находится в международной изоляции, Лукашенко остро нуждается в контактах на высшем уровне для подтверждения своей внешнеполитической легитимности. А таких контактов явно не хватает. Международное изгойство нынешнего режима трудно скрыть даже от его фанатов, которые смотрят БT.

Поэтому саммиты ЕАЭС и СНГ должны были показать, что никакой изоляции нет. А главным доказательством этого должно было стать появление в Минске президентов постсоветских государств. Дескать, о какой изоляции, каком изгойстве может идти речь, когда в стране проходят два международных саммита.

Тот факт, что совсем недавно, 16 сентября, саммит ОДКБ в Душанбе прошел офлайн, вселил уверенность в планы официального Минска. Только Путин тогда не приехал, потому что люди в его окружении заболели COVID, а остальные лидеры присутствовали в столице Таджикистана вживую. А в ОДКБ входят практически те же страны, что и в ЕАЭС.

Поэтому Александр Лукашенко излучал оптимизм. 12 сентября, находясь на военном полигоне, он объявил о планах встречи с Путиным на саммите СНГ в Минске 15 октября.

В тот же день пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков подтвердил эту информацию: «Да, такие планы есть».

27 сентября глава исполкома СНГ Сергей Лебедев заявил:

«Мы очень все надеемся, что заседание Совета глав государств пройдет в очном формате. На данный момент пока никто из глав государств не отказался от участия в очном формате в заседании в Минске. И руководство Беларуси, и Исполнительный комитет, расположенный в Минске, конечно же, хотят, чтобы это заседание прошло в очном формате».

Иначе говоря, все складывалось так замечательно.

Однако в последний момент что-то пошло не так. 11 октября стало известно, что Путин в Минск не приедет. А потом выяснилось, что передумали и другие лидеры постсоветских стран. Либо они получили отмашку из Москвы, либо сами правильно уловили сигнал из Кремля. В Минск никто не прилетал. Получился облом. В результате саммиты ЕАЭС и СНГ прошли в режиме онлайн по видеосвязи.

Еще раз обращаю внимание на этот нюанс. В Душанбе хоть Путин не прилетел, остальные лидеры стран-членов ОДКБ прибыли на саммит. А на минских саммитах отсутствие президента РФ стало сигналом для аналогичного решения всех остальных глав государств.

Почему не приехал Путин? Не думаю, что причина здесь в его здоровье. Ведь он проводит мероприятия согласно своему рабочему графику, в том числе встречается с иностранными политиками.

Я предполагаю, что отказ Путина приехать в Минск — это месть Кремля за погром «Комсомольской правды». Министр иностранных дел России Сергей Лавров, находившийся в Минске на встрече министров иностранных дел стран СНГ, заявил, что обсуждал тему функционирования российских СМИ в Беларуси с белорусским коллегой Владимиром Макеем. То есть он публично озвучил эту проблему.

Кстати, Лукашенко не принял Лаврова, что довольно знаменательно. Ведь Лукашенко обычно принимает губернаторов даже захудалых российских губерний. А здесь он не встретился с министром иностранных дел Российской Федерации, весьма значимой фигурой в окружении Путина. Что подтверждает охлаждение отношений между Минском и Москвой

Самострелы продолжаются

И здесь мы снова возвращаемся к теме политических самострелов, которые повторяются с завидным упорством, раз за разом. Речь идет о том, что белорусские власти собственными не очень умными действиями создают проблемы сами себе.

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Брутальный разгром «Комсомольской правды» охладил отношения с Россией и сорвал саммиты ЕАЭС и СНГ в режиме офлайн. Цена, заплаченная белорусскими властями за это решение, оказалась выше ожидаемой политической выгоды от приезда в Минск лидеров стран СНГ. Кому мешала эта газета?

Еще один свежий пример политического самострела – мигрантский кризис. Задумывая эту спецоперацию, официальный Минск хотел отомстить соседям за их позицию, принудить Евросоюз к переговорам на условиях белорусских властей.

Однако результат оказался совсем не таким. Во-первых, выдворение властями Польши и Литвы мигрантов обратно на белорусскую территорию создает проблемы уже для самой Беларуси. Видимо, не случайно в последние дни появилась информация, что белорусские власти начинают сворачивать эту кампанию. Граждане из Сирии, Египта, Афганистана, Пакистана, Йемена, Ирана и Нигерии больше не смогут получать визы в аэропорту Минска, как это было раньше. Отменяются рейсы в столицу Беларуси из ближневосточных городов — даже те, билеты на которые уже распроданы.

Во-вторых, шантаж мигрантами не принудил ЕС к переговорам. Наоборот, ответом на мигрантский кризис станет новый, пятый пакет санкций ЕС.

Таким образом, мы видим неспособность правящей команды соотносить цели и средства. Продолжается тактика беспорядочной стрельбы при дефиците патронов. Мышление людей, принимающих решения, происходит в узком диапазоне политики борьбы с врагами, часто мнимыми, воображаемыми, придуманными от страха. Последствия никто не считает. Не до того. Инстинкт выживания затмевает все, резко сужает горизонты прогнозирования. Только день простоять, да ночь продержаться. К тому же никто не смеет перечить одному человеку, который оказался наедине со своими внутренними демонами.

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