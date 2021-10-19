Лидеры оппозиции, общественные деятели и звезды спорта поддержали требования рабочих 1 19.10.2021, 10:49

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Белорусы имеют право на забастовку.

Белорусские политики, общественные деятели, журналисты и спортсмены выразили солидарность и поддержали десять требований Белорусского объединения рабочих.

ОБРАЩЕНИЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ ДЕЯТЕЛЕЙ БЕЛАРУСИ В ПОДДЕРЖКУ ТРЕБОВАНИЙ РАБОЧИХ

Мы, нижеподписавшиеся граждане Беларуси, выражаем солидарность и поддерживаем десять требований Белорусского объединения рабочих. Мы призываем правительство страны незамедлительно приступить к их выполнению для разрешения политического и экономического кризиса. Если требования не будут выполнены в кратчайшие сроки, граждане могут воспользоваться правом на забастовку в соответствии со статьей 41 Конституции Республики Беларусь как единственно возможным способом восстановления законности и порядка в стране.

Наши требования:

1. Прекращение репрессий, освобождение всех политических заключенных и незаконно арестованных.

2. Приведение зарплат, стипендий и пенсий в соответствие с реальной экономической ситуацией в стране.

3. Начало прямых переговоров между властью и демократическими силами (с обязательным участием рабочих лидеров) о проведении новых президентских и парламентских выборов для разрешения политического и экономического кризиса.

4. Восстановление уволенных работников, исключенных студентов и предоставление гарантий безопасного возвращения всех граждан Республики Беларусь, покинувших страну из-за репрессий.

5. Реализация права на деятельность независимых профсоюзов, в том числе на создание новых.

6. Реализация конституционного права граждан на свободное передвижение.

7. Реализация права граждан на защиту от COVID-19, в том числе, путем вакцинации международно-признанными вакцинами. Защита прав медиков.

8. Реализация конституционного права на свободу слова. Немедленное освобождение всех журналистов и блогеров.

9. Нормализация отношений со странами-соседями. Прекращение «гибридной» миграции.

10. Создание благоприятных условий для развития малого и среднего бизнеса.

Призываем граждан страны совместными усилиями остановить скатывание нашей родной Беларуси в бездну, восстановить законность и правопорядок, положить конец политическому кризису.

Архипова Анастасия, заслуженный мастер спорта, трехкратная чемпионка мира по самбо

Болкунец Дмитрий, политический обозреватель

Бондаренко Дмитрий, координатор гражданской кампании «Европейская Беларусь»

Букин Семён, мастер спорта по спортивной гимнастике

Веревка Евгений, мастер спорта по футболу

Вильский Евгений, заместитель председателя партии «Народная Грамада»

Войтович Иван, бывший главный государственный санитарный врач города Минска

Герасименя Александра, чемпионка мира, Европы, призер ОИ по плаванию, глава Белорусского фонда спортивной солидарности

Глинник Станислава, соосновательница Беларуского Молодежного Хаба

Котов Анатолий, заместитель руководителя Восточно-Европейского Стратегического Форума

Кравченко Андрей, призер Олимпийских игр, Чемпионата мира, чемпион Европы по легкой атлетике

Круглова Вероника, певица, актриса, преподаватель

Латушко Павел, член Президиума Координационного совета, руководитель Народного антикризисного управления

Левчук Маргарита, оперная певица

Лещик Наталия, заслуженный мастер спорта, серебряный призер Олимпийских игр-2012

Маринич Павел, руководитель платформы «Zurb» и «Маланка-media»

Масейкова Елена, спортивный менеджер

Масловский Николай, блогер, канал «Беларусь за перемены», бывший сотрудник EPAM

Мищенко Вероника, член президиума партии «Народная Грамада»

Некляев Владимир, поэт, бывший кандидат в президенты Беларуси

Николайчук Александр, индивидуальный предприниматель

Опейкин Александр, исполнительный директор Белорусского фонда спортивной солидарности

Писальник Анджей, журналист

Подалинский Сергей, мастер спорта по мини-футболу, 3-кратный чемпион Беларуси, 5-кратный обладатель Кубка Беларуси

Полиенко Дмитрий, активист анархистского движения

Попов Степан, заслуженный мастер спорта, чемпион мира и Европы по самбо, обладатель Мирового диплома «FairPlay»

Радина Наталья, главный редактор сайта «Хартия-97»

Санников Андрей, координатор гражданской кампании «Европейская Беларусь», бывший кандидат в президенты Беларуси

Слепухин Валерий, гражданский активист (Гомель)

Старовойтов Никита, бывший тренер-массажист национальной женской сборной Беларуси по тяжелой атлетике

Тимановская Кристина, мастер спорта международного класса по легкой атлетике, двукратный серебряный призер Европейских игр

Тодрик-Писальник Инна, журналист

Троцкий Валентин, заместитель председателя партии «Народная Грамада»

Федоронок Анна, волонтёр фонда «Страна для жизни»

Филатова Елена, руководитель организации «Права дiють», проект Антикризисный центр Белорусского дома в Украине

Цепкало Валерий, Белорусский Демократический Форум, бывший кандидат в президенты Беларуси

Цепкало Вероника, глава Belarus Women’s Foundation

Хащеватский Юрий, кинорежиссёр

Шапоров Артём, блогер, канал «Реальная Беларусь»

Шарендо Андрей, активист гражданской кампании «Европейская Беларусь», координатор Белорусского Национального Конгресса по Брестской области

Яковлев Константин, бывший главный тренер гандбольного клуба «Витязь», активист Свободного объединения спортсменов Беларуси

Обращение остается открытым для подписания по ссылке.