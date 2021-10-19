Таракан выступил против масочного режима в Беларуси 18 19.10.2021, 12:44

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И это в самый разгар эпидемии COVID-19.

Сегодня Таракан собрал совещание по COVID-19. В ходе него узурпатор выступил против обязательного масочного режима в критический период эпидемии.

Отметим, что на собрании и чиновники, и Лукашенко были без масок.

Призываем вас соблюдать масочный режим, ведь это может спасти и ваши жизни, и жизни ваших близких.

«Мы ведь еще должны победить, а это значит, что нам нужны силы, и мы обязаны помогать, а не убивать друг друга. Поэтому давайте признаем: кто не в маске — тот лукашист. И пусть человек хранит дома хоть сотню бело-красно-белых флагов: если при этом он не в состоянии надеть маску в гастрономе — значит, лукашист, и нечего прикрываться флагом. Маска — вот главный политический маркер нынешней осени. Ну и готовность к забастовке, конечно», — писала в статье для сайта Charter97.org журналистка Ирина Халип.

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