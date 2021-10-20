США решили усилить давление на режим в Беларуси 1 20.10.2021, 8:05

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фото: shutterstock

Комитет по иностранным делам Сената принял резолюцию.

Комитет по иностранным делам Сената Конгресса США во вторник принял резолюцию с призывом к правительству страны во взаимодействии с союзниками наращивать давление на власти Беларуси. Об этом сообщил в Twitter председатель данного комитета, представитель Демократической партии от штата Нью-Джерсси Роберт Менендес.

Он заявил, что в документе «выражается мнение Сената относительно политической ситуации в Беларуси». По словам Менендеса, далее резолюцию рассмотрит верхняя палата Конгресса США полного состава.

В резолюции сенаторы «призывают к проведению новых президентских и парламентских выборов в Беларуси, которые должны быть свободными и справедливыми, пройти в соответствии со стандартами ОБСЕ, при участии наблюдателей ОБСЕ и независимых местных наблюдателей».

В документе также отмечается, что сенаторы намерены «отказываться признавать Александра Лукашенко законно избранным лидером Беларуси».

Американские законодатели призвали партнеров оказать максимальное давление на власти в Минске и поприветствовали санкции Евросоюза, как уже введенные, так и планируемые.

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