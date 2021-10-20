На Манхэттене построят самое высокое здание Запада

На Манхэттене построят самое высокое здание Запада1
- 20.10.2021, 18:51
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Небоскреб обеспечит порядка 30 тысяч рабочих мест.
Самый высокий небоскреб в Западном полушарии построят на Манхэттене. Автор проекта Дэвид Фрэнк Аджайе, а также все инвесторы, девелоперы, подрядчики, строители и архитекторы здания являются афроамериканцами — это сделано специально, проект планируется сделать первым в истории с таким подбором команды, сообщает Designboom.
Башня высотой 506 м будет включать две гостиницы, смотровую площадку и каток, а также офисные помещения со штаб-квартирой Национальной ассоциации содействия прогрессу цветного населения. Фасад здания будет представлять из себя серию ступенчатых консолей, говорится в заметке.
Проект находится на рассмотрении местных властей, следует из публикации, предполагается, что он обеспечит порядка 30 тыс. рабочих мест.