Археологи нашли самые ранние свидетельства присутствия викингов в Америке 5 21.10.2021, 10:26

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Они поселились на острове Ньюфаундленд за сотни лет до Колумба.

Анализ 127 образцов древесины, отобранных на поселении Л’Анс-о-Медоуз, позволил установить, что викинги присутствовали на острове Ньюфаундленд в 1021 году нашей эры, пишет «Новое время».

Исследователи заявили, что это самая точная дата, которая дает нам окончательную точку отсчета для понимания глобальной передачи знаний, товаров и генетической информации.

Историкам было известно, что викинги поселились в Северной Америке в Л’Анс-о-Медоуз в Ньюфаундленде, Канада, задолго до того, как Христофор Колумб прибыл на континент, однако точные даты присутствия северных воинов в Америке было получить очень сложно.

Археологи из Канады, Германии и Нидерландов во главе с Майклом Ди из Гронингенского университета проанализировали деревянные артефакты, найденные в поселении викингов Л’Анс-о-Медоуз.

Определить их точный возраст позволил биогеохронологический маркер — изотопный след солнечной бури, произошедшей в 992 году нашей эры. В каждом из трех обработанных кусков древесины этот сигнал находился на расстоянии 29 годичных колец от края.

«Обнаружение сигнала от солнечной бури … в коре позволило нам сделать вывод, что предмет вырезали в 1021 году нашей эры», — сказала археолог Марго Кайтемс из Университета Гронингена.

На каждом из трех изученных кусков дерева исследователи обнаружили явные следы обработки металлическими инструментами, которых на тот момент не было у коренного населения. Авторы уверены, что это следы пребывания здесь викингов.

«Мы предоставляем доказательства того, что норвежцы были активны на североамериканском континенте в 1021 году нашей эры», — пишут исследователи в своей статье.

«Эта дата представляет собой надежный стык для поздней хронологии викингов. Что еще более важно, она выступает в качестве новой точки отсчета для европейского познания Америки и самого раннего известного года, когда миграция людей охватила планету», — отметили авторы работы.

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