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В Гомеле «исчез» начальник Центрального ОВД

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  • 21.10.2021, 11:37
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В Гомеле «исчез» начальник Центрального ОВД

Режим заметает следы?

В Гомеле уволен начальник Центрального ОВД? Фамилия Александра Штрапова исчезла из графика личного приема на сайте МВД, сообщает «Флагшток».

Ранее, 12 октября журналист и общественный активист Кастусь Жуковский сообщил у себя на странице в Facebook, что в Центральном РОВД серия арестов. Позже, 16 октября, Жуковский уточнил, что начальник и его подчиненные все же на свободе — они уволены.

Известно, что после выборов в Центральном РОВД под руководством Штрапова происходили избиения и пытки граждан, которые были задержаны во время мирных протестов.

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