Россия продает японцам право вырубать дальневосточный лес

Россия продает японцам право вырубать дальневосточный лес9
- 21.10.2021, 18:50
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Сделку одобрил лично Путин.
Крупнейшее на Дальнем Востоке лесозаготовительное предприятиие, арендующее участки с правом вырубки 3,7 миллиона кубометров в год, уходит в руки японских инвесторов.
Iida Group Holdings, лидирующий в Японии оператор деревянного домостроения, подал заявку в Федеральную антимонопольную службу о покупке RFP Group - одного из главных экспортеров российского леса в Китай и другие азиатские страны.
Японский инвестор намерен приобрести 75% акций компании, активы которой включают «Дальлеспром» и «Амурское пароходство».
Как сообщает РБК со ссылкой на близкий к сделке источник и представителя ФАС, действующие акционеры намерены сохранить за собой 25% компании.
Сейчас RFP Group принадлежит на 27% Александру Абрамову (через Invest AG), на 31% - Роману Абрамовичу (через Milhouse) и на 42% - Российскому фонду прямых инвестиций (через Российско-китайский инвестфонд).
Сделка состоится с существенной скидкой к оценочной стоимости RFP Group. По словам источника РБК, она составляет около 500 млн долларов, но японцы заплатят только 150 млн.
Эта сумма придет в виде прямых инвестиций в компанию, которые позволят увеличить мощности по переработке леса, наладить выпуск элементов деревянного домостроения, а также рефинансировать долги, достигавшие 300 млн долларов на конец 2020 года.
Сделку одобрил лично президент России Владимир Путин, к которому акционеры RFP Group обратились на одном из совещаний в рамках Восточного экономического форума.
Без продажи японцам нельзя выйти на «высокомаржинальный» японский рынок, аргументировал в беседе с президентом Абрамов. Важное в этой сделке не деньги, а «привлечение в капитал российских компаний крупных игроков с тех рынков, которые для нас являются целевыми», говорил он.
Сейчас же, по словам бизнесмена, возможности вывозить лес в Японию де-факто закрыты в силу специфической «картельной структуры» рынка этой страны.