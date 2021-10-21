В Бресте больничную столовую переделали в палату 21.10.2021, 19:49

Свободных коек нет.

В Сети появилась фотография, на которой видно, что в столовой Брестской городской центральной больницы поставили койки для пациентов. Помощник председателя Брестского облисполкома Евгений Викторович прокомментировал снимок.

В Сети появился снимок, на котором видно, что помещение, на дверях которого висит табличка «Столовая», используется как палата. Там стоят кровати.

Пользователи Facebook поинтересовались, правда ли это, что в столовой Брестской городской больницы поставили койки для пациентов.

Помощник председателя Брестского облисполкома Евгений Викторович ответил, что «на утро в в УЗ „Брестская центральная городская больница“ имелось 140 свободных коек. В настоящее время больные питаются в палатах. И чтобы увеличить резервный коечный фонд, используются все имеющееся свободные помещения, так так данная больница полностью перепрофилирована под ковид, это лучше, чем лежать на коридорах».

Что касается общего коечного фонда в Брестской области, то, по словам чиновника, его достаточно.

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