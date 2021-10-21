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Путин обеспокоен исчерпанием нефти

  • 21.10.2021, 21:15
Путин обеспокоен исчерпанием нефти

Президент РФ предупредил об исчерпании «черного золота» на заседании дискуссионного клуба «Валдай».

Президент России Владимир Путин предупредил об исчерпании нефти. По его словам, когда спрос мирового рынка на нее вырастет, нефть будет просто неоткуда брать. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру» с заседания дискуссионного клуба «Валдай».

В ОПЕК+ наращивают объемы добычи, но далеко не все страны могут быстро это делать, заметил Путин. «Далеко не все нефтедобывающие страны в состоянии быстро нарастить нефтедобычу. Это процесс долгосрочный, цикл большой», — пояснил он.

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