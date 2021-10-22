COVID-19 в Беларуси: в Орше ночами копают могилы сразу в несколько рядов

COVID-19 в Беларуси: в Орше ночами копают могилы сразу в несколько рядов2
- 22.10.2021, 11:46
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Шокирующее видео.
В Орше ночами копают могилы сразу в несколько рядов, чтобы успеть похоронить погибших от ковида людей, пишет телеграм-канал «Баста!».
«По поводу смертности людей от COVID-19 в Орше! Вот вам прямое доказательство в этом видео!
Бригады по захоронению вынуждены выезжать ночью для того чтобы успеть выкопать несколько могил к утру и приступить к следующим! И бывает возвращаются домой поздно! Это только одна частная фирма, а есть еще и государственный спецкомбинат! И еще есть фирмы, и работают также! На видео видно, что копают сразу несколько могил вряд!», — говорит автор видео.
Правду не скрыть за фальшивой статистикой и пропагандой.
Берегите свою жизнь, останьтесь дома!