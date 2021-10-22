COVID-19 в Беларуси: в Орше ночами копают могилы сразу в несколько рядов 2 22.10.2021, 11:46

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Шокирующее видео.

В Орше ночами копают могилы сразу в несколько рядов, чтобы успеть похоронить погибших от ковида людей, пишет телеграм-канал «Баста!».

«По поводу смертности людей от COVID-19 в Орше! Вот вам прямое доказательство в этом видео!

Бригады по захоронению вынуждены выезжать ночью для того чтобы успеть выкопать несколько могил к утру и приступить к следующим! И бывает возвращаются домой поздно! Это только одна частная фирма, а есть еще и государственный спецкомбинат! И еще есть фирмы, и работают также! На видео видно, что копают сразу несколько могил вряд!», — говорит автор видео.

Правду не скрыть за фальшивой статистикой и пропагандой.

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