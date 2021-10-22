Ученые рассказали, как изменился мозг человека за последние три тысячи лет 3 22.10.2021, 13:56

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Что повлияло на подобные изменения?

Размер нашего мозга увеличился почти в четыре раза за шесть миллионов лет, но не все знают, что в последние тысячелетия он уменьшился. Известный палеоантрополог Станислав Дробышевский считает, что сокращение серого вещества началось 25 тысяч лет назад. Ученые из университетов Бостонского, штатов Оклахома и Огайо, а также Дартмутского колледжа (США) ориентируются на более поздние датировки: по их мнению, источник человеческого разума стал уменьшаться примерно с конца плейстоцена, то есть почти 12 тысяч лет назад, пишет Naked science.

В журнале Frontiers in Ecology and Evolution исследователи опубликовали статью, в которой выдвинули свою гипотезу произошедшего. В качестве моделей изучали муравьев — они, как люди, умны и социальны, но смена поколений у этих насекомых происходит гораздо быстрее, поэтому их легче исследовать в динамике. Кроме того, авторы взяли 985 ископаемых черепов человека, чтобы сравнить их с современными.

Выяснилось, что уменьшение нашего мозга произошло около трех тысяч лет назад — и это более поздняя оценка, чем предыдущие. Муравьиные модели показали, что когнитивные способности и разделение труда влияют на изменение размеров мозга. Значит, в социальной группе, где существуют разделение труда и активный обмен опытом, мозг отдельных индивидов адаптируется к изменениям и уменьшается в размерах.

С точки зрения биологии это вполне оправданно, ведь мозг — крайне энергозатратный орган и требует огромного количества ресурсов для работы. Поэтому ученые считают, что наш мозг уменьшился из-за процессов глобализации, кооперации и массового разделения труда. Чтобы выжить, человеку сегодня уже не нужно овладевать несколькими навыками (например, быть одновременно охотником-собирателем, гончаром и кузнецом) — то, что требуется, он может приобрести у других в обмен на результаты своего труда.

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