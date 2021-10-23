Бельгийская пресса выяснила, кто пытался лоббировать интересы «Беларуськалия»
- 23.10.2021, 9:04
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Компания уже начала искать альтернативных поставщиков хлористого калия.
Бельгийская химической компания Tessenderlo Group была заинтересована в ослаблении «калийных санкций» против Беларуси. Об этом пишет брюссельская экономическая газета De Tijd.
Компания Tessenderlo Group является мировым лидером по производству сульфата калия. Она закупает хлористый калий именно у «Беларуськалия».
Запасы хлористого калия у бельгийской компании еще есть. Однако разрыв отношений с «Беларуськалием» может создать им определенные сложности в будущем.
Представитель Tessenderlo Group отмечает, что решение проблемы видит не только в ослаблении санкций. Компания также ведет как консультации с правительством Бельгии и занимается поиском альтернативных поставщиков хлористого калия.