Бельгийская пресса выяснила, кто пытался лоббировать интересы «Беларуськалия» 23.10.2021, 9:04

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Компания уже начала искать альтернативных поставщиков хлористого калия.

Бельгийская химической компания Tessenderlo Group была заинтересована в ослаблении «калийных санкций» против Беларуси. Об этом пишет брюссельская экономическая газета De Tijd.

Компания Tessenderlo Group является мировым лидером по производству сульфата калия. Она закупает хлористый калий именно у «Беларуськалия».

Запасы хлористого калия у бельгийской компании еще есть. Однако разрыв отношений с «Беларуськалием» может создать им определенные сложности в будущем.

Представитель Tessenderlo Group отмечает, что решение проблемы видит не только в ослаблении санкций. Компания также ведет как консультации с правительством Бельгии и занимается поиском альтернативных поставщиков хлористого калия.

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