Экс-главный санитарный врач Минска: Есть быстрый способ остановить эпидемию COVID-19 27.10.2021, 11:28

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Иван Войтович

Нашей стране срочно нужен локдаун.

Бывший главный государственный санитарный врач города Минска, Минского района Иван Войтович призвал белорусов оставаться дома, чтобы остановить распространение COVID-19 в стране. Публикуем текст его обращения.

«Мир вам!

Меня, как и большинство людей, беспокоит и лично коснулась ситуация с COVID—19 в нашей стране. Все чаще я слышу от друзей и знакомых о смерти близких. Прежде так не было.

Я бы хотел ошибаться, но та информация, которая поступает от наших медиков, расходится с официальными цифрами о заболеваемости и смертности от этой инфекции.

Известно, что на отдельных участках наблюдается двукратный рост смертности, по сравнению с пиком предыдущей волны.

Система здравоохранения не удовлетворяет растущий запрос на медицинскую помощь, а от этого теряется ее качество и мы несем потери в виде человеческих жизней.

В поликлиниках и приемных покоях огромные очереди, мест в больницах не хватает. Под палаты в больницах приспосабливают столовые и другие помещения. Есть сигналы из разных регионов о нехватке медицинского кислорода, лекарств. Медики работают на пределе возможностей. Есть дефицит квалифицированных специалистов из-за увольнений и оттока кадров за границу.

Высказывания псевдоспециалистов и некоторые принимаемые на государственном уровне решения очевидно усугубляют и без того крайне неблагополучную ситуацию.

Рассчитывать пока на адекватные меры со стороны государства, похоже, не приходится. Давайте определим, что каждый из нас может сделать, чтобы сохранить себя и своих близких от тяжелых последствий этой коварной инфекции.

Срочно, прямо сейчас, надо: максимально сократить пребывание в местах скопления людей, строго соблюдать масочный режим и чистоту рук, сделать прививку той вакциной, которая доступна.

Дорогие белорусы, призываю вас, серьезно отнеситесь к необходимости прервать основной путь передачи коронавирусной инфекции — воздушно-капельный. Возьмите отпуск, оставьте ваших детей дома и прекратите на несколько недель контакты с другими людьми. Ведь здоровье и жизнь дороже. Страны-соседки вводят локдаун даже при более низком уровне заболеваемости и большем проценте привитых. От нашего государства таких ограничительных мер ждать не приходится. Хотя локдаун — это самый быстрый и самый действенный способ, который может остановить дальнейший рост заболеваемости. Нашей стране он срочно нужен, чтобы: разорвать связи по которым передается вирус, чтобы система здравоохранения пришла в себя, чтоб остановить катастрофу, к которой мы движемся.

Сейчас как никогда много поводов, чтоб одномоментно всем не выходить на работу.

Будьте благоразумны и здоровы! И да сохранит нас Бог! Для близких и для Новой, Вольной Беларуси!» — заявил он.

Напомним, лидер Белорусского объединения рабочих Сергей Дылевский призвал белорусов остаться дома с 1 ноября.

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