Милиционер-ябатька из Лиды оказался наркоторговцем

Милиционер-ябатька из Лиды оказался наркоторговцем15
- 27.10.2021, 13:09
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В системе МВД произошло очередное кадровое ЧП.
Сотрудник Лидского РОВД, активно подавлявший протесты в августе 2020 года, оказался наркоторговцем.
По информации ByPol, сотрудники управления по наркоконтролю Гродненской области в ходе поиска сбытчика психотропных веществ «вышли на самих себя», точнее, на молодого сотрудника одноименного подразделения из Лиды cтаршего лейтенанта Малявко Дмитрия Сергеевича, замеченного в особо рьяном подавлении протестов.
Ответственные за него непосредственные руководители Додилик Роман Михайлович и Кудрицкий Андрей Владимирович тоже «преданные ябатьки», замечает ByPol.