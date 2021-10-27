закрыть
27 октября 2021, среда, 15:09
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Милиционер-ябатька из Лиды оказался наркоторговцем

15
  • 27.10.2021, 13:09
  • 17,718
Милиционер-ябатька из Лиды оказался наркоторговцем
Фото: tut.by

В системе МВД произошло очередное кадровое ЧП.

Сотрудник Лидского РОВД, активно подавлявший протесты в августе 2020 года, оказался наркоторговцем.

По информации ByPol, сотрудники управления по наркоконтролю Гродненской области в ходе поиска сбытчика психотропных веществ «вышли на самих себя», точнее, на молодого сотрудника одноименного подразделения из Лиды cтаршего лейтенанта Малявко Дмитрия Сергеевича, замеченного в особо рьяном подавлении протестов.

Ответственные за него непосредственные руководители Додилик Роман Михайлович и Кудрицкий Андрей Владимирович тоже «преданные ябатьки», замечает ByPol.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Игра в таракана
Игра в таракана Артем Черников
Силовики, спасайтесь – у вас последний шанс
Силовики, спасайтесь – у вас последний шанс Ирина Халип
Благодарю всех, у кого есть мужество сказать «нет!»
Благодарю всех, у кого есть мужество сказать «нет!» Андрей Новик
О белорусских рабочих будут снимать фильмы
О белорусских рабочих будут снимать фильмы Андрей Бордухаев-Орел