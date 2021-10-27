Милиционер-ябатька из Лиды оказался наркоторговцем 15 27.10.2021, 13:09

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Фото: tut.by

В системе МВД произошло очередное кадровое ЧП.

Сотрудник Лидского РОВД, активно подавлявший протесты в августе 2020 года, оказался наркоторговцем.

По информации ByPol, сотрудники управления по наркоконтролю Гродненской области в ходе поиска сбытчика психотропных веществ «вышли на самих себя», точнее, на молодого сотрудника одноименного подразделения из Лиды cтаршего лейтенанта Малявко Дмитрия Сергеевича, замеченного в особо рьяном подавлении протестов.

Ответственные за него непосредственные руководители Додилик Роман Михайлович и Кудрицкий Андрей Владимирович тоже «преданные ябатьки», замечает ByPol.

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