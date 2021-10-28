Мигрантка из Сирии: Белорусские солдаты сказали выбирать Польшу или смерть 7 28.10.2021, 11:39

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Новые свидетельства преступлений белорусского режима на границе.

DW рассказывает истории семей из стран Ближнего Востока, которые через Беларусь нелегально прорывались в Евросоюз. В видео — о семье из Сирии, которая оказалась на белорусско-польской границе.

"Белорусские солдаты сказали, что нам нужно выбирать: или Польша, или смерть", — рассказывает Ала Массини, мать двоих детей. И они пошли на польскую сторону границы.

Другой мигрант, добравшийся до Беларуси из Ливана, рассказывает, что каждый раз, когда переход в Польшу не получался, он и другие просили белорусских пограничников отвезти их обратно в Минск, чтобы вернуться на родину. "Они говорили: "Нет, у тебя два варианта: умрешь здесь или иди в Польшу", — пересказывает слова белорусов ливанец. Он возмущен таким отношением.

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