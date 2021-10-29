На ферме в Израиле нашли древний клад и потайные туннели 29.10.2021, 12:01

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Фото: Assaf Peretz, Israel Antiquities Authority

Клад находился в земле более 2 тысяч лет.

Археологи Управления древностей Израиля на раскопках у Модиин-Маккабим-Реут нашли клад из серебряных и бронзовых монет. Монеты находились в земле более 2 тысяч лет, они были отчеканены во время периода Хасмонеев — эти цари и их потомки управляли Иудеей в 140–37 годах до н. Э, пишет gismeteo.ru.

Сообщили о кладе сейчас, хотя его нашли несколько лет назад, после чего он был передан реставраторам для очистки и консервации. Серебряные монеты (шекели и полушекели) были отчеканены в Тире, на них изображены Антиох Восьмой и его брат Деметрий Второй.

Клад находился в расщелине неподалеку от древней фермы. Ученые предположили, что он был сделан самим хозяином. Как отметил глава раскопок Авраам Тендлер, клад периода Хасмонеев — редкая находка. Хозяева данной фермы долго копили свои сбережения, но были вынуждены оставить свой дом. Вероятно, хозяин планировал забрать монеты, но не смог.

Здесь же нашли и бронзовые монеты, которые не входили в состав клада. На монетах были отчеканены имена Иоанн, Иуда, Ионафан и Матиас с указанием на то, что они были первосвященниками.

По словам Тендлера, данная ферма существовала и процветала в раннеримском периоде. Можно предположить, что ее жители участвовали в восстании против римлян в 66 году. Такой вывод был сделан, поскольку на нескольких монетах были надписи «второй год», «Свобода Сиона». До восстания камнями были заложены входы в помещения, также в скале были найдены пещеры, туннели, резервуары для воды и продуктов, тайные комнаты

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