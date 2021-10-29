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На Минском тракторном заводе проходят задержания руководителей

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  • 29.10.2021, 16:52
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На Минском тракторном заводе проходят задержания руководителей
фото: reuters

Всего арестовано более 20-ти человек.

Как сообщили телеграм-каналу «БОР» работники Минского тракторного завода, вчера после совещания были арестованы четыре человека. Сегодня еще около двадцати.

Среди задержанных, по предварительной информации, руководители подразделений, один из заместителей генерального директора и ответственные за закупки.

Задержания связаны с крупной недостачей на МТЗ и поставками с «Оршанского Инструментального завода».

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