Пять увлекательных комедий на Хэллоуин 29.10.2021, 17:07

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Главным героем одной из комедий является неподражаемый Эдди Мерфи.

В ночь с 31 октября на 1 ноября отмечают необычный праздник – Хэллоуин. Некоторые предпочитают в этот день собраться с семьей или друзьями и просто посмотреть любимый фильм или сериал. Apostrophe.ua подобрал для вас несколько комедий, которые можно пересмотреть в День всех святых.

"Семейка Аддамс" (1991)

Фильм "Семейка Аддамс" снят по мотивам одноименного сериала 1960-х годов и комиксам Чарльза Аддамса. Это черная комедия, рассказывающая о жизни необычной семьи. Глава семьи Аддамс Гомес мечтает о воссоединении со своим старшим братом Фестером, бесследно исчезнувшим 25 лет назад. Один раз в год вся семья устраивает спиритический сеанс в надежде войти с ним "в контакт". И однажды им "отвечают".

Персонаж, который проникает в дом к Аддамсам и выдает себя за пропавшего Фестера не менее странный, чем другие члены семьи. Он хочет добраться до сокровищ, но на его пути оказываются дети, пытающиеся всячески подставить его перед родителями и раскрыть план.

"Каспер" (1995)

Этот комедийно-драматический фильм с элементами фэнтези можно посмотреть всей семьей – даже с маленькими детьми. В основе сюжета – история о дружбе между привидением Каспером и маленькой девочкой-подростком Кэт.

Каспер помогает Кэт справляться с возникающими трудностями, которые постоянно создают и подстраивают другие привидения: Стретч, Стинки и Фатсо. Он жертвует собой, отказавшись стать человеком, ради счастья своих друзей, из-за доброго сердца и искренней дружбы.

"Практическая магия" (1998)

"Практическая магия" - мистическая романтическая комедия, снятая по одноименному роману американской писательницы Элис Хоффман. Главные роли в ней исполнили непревзойденные Сандра Буллок (Салли) и Николь Кидман (Джиллиан).

Салли и Джиллиан принадлежат к колдовскому роду Оуэнс. Женщины этой семьи из поколения в поколение наследуют не только дар творить волшебство из смеси лягушачьих лапок и крыльев летучих мышей, но и перенимают родовое проклятие — все их любовные романы всегда заканчиваются трагически для избранного мужчины.

"Особняк с привидениями" ("Дом с привидениями", "Дом с приколами", 2003)

Американская фэнтезийная комедия с неподражаемым Эдди Мерфи в главной роли. В основе сюжета – история о супругах Эверс, которые работают риэлторами и постоянно заняты.

Не исключение для них и годовщина свадьбы – в этот день они должны осмотреть старинное поместье, куда они отправляются, взяв с собой детей. Проливной дождь затапливает дорогу, и Эверсам приходится заночевать у странного хозяина этого поместья, мистера Грэйси, и его не менее странного дворецкого Рэмзли. Семейка то и дело натыкается на всякие странности: магические говорящие шары, духов и потайные ходы.

"Зомби по имени Шон" (2004)

Пародийная комедия ужасов, которая является первой частью трилогии "Кровь и мороженое".

Кинокартина знакомит с обычным парнем Шоном, работающим в магазине техники. Каждый его день похож на предыдущий, как, впрочем, и у всех остальных в городе. В один из дней, выйдя на улицу, Шон даже не замечает, что все вокруг - зомби. Вскоре он и его друг Эд все-таки начинают понимать, что они - одни из немногих, кто еще не превратился в ходячих мертвецов, и теперь им придется попытаться выжить в зомби-апокалипсисе.

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