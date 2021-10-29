Цены на газ в Европе продолжают падать
- 29.10.2021, 20:25
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Уже ниже $800.
В пятницу, 29 октября, цена декабрьских газовых фьючерсов на бирже ICE Futures голландского хаба TTF упала до уровня $800 за тысячу кубометров, свидетельствуют данные биржи.
Днем цена декабрьского фьючерса на бирже снизилась до 66,375 евро за МВт/час, или $799 за тысячу кубометров. К вечеру стоимость газа немного выросла к 67,185 евро за МВт/час, или $806 за тысячу кубометров.
Цена на газ продолжает падать третий день подряд после заявления президента РФ Владимира Путина о закачке газа в газовые хранилища Газпрома в Европе после 8 ноября.
В среду, 27 октября, Путин поручил главе Газпрома Алексею Миллеру повышать объемы газа в Германии и Австрии после окончания закачки газа в российские ПХГ.
После заявления, в течение 27 октября биржевые цены на газ снизились на 4,3% и достигли отметки $1028 за тысячу кубометров газа. 28 октября цены на фьючерса на TTF на бирже ICE Futures снизилась до $918 за тысячу кубометров на следующий день после заявления.