Обнародовано «досье Пандоры» о связи мировых лидеров с офшорными схемами 6 3.10.2021, 20:40

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Расследование опубликовало издание The Guardian.

Международный консорциум журналистов-расследователей (ICIJ) опубликовал «досье Пандоры» (Pandora papers) о возможной причастности мировых лидеров к офшорным схемам. Текст появился на сайте издания The Guardian.

В тексте отмечается, что раскрыты офшорные сделки более 100 миллиардеров, 35 мировых лидеров и 400 государственных чиновников. Журналисты называют произошедшее крупнейшей в истории утечкой офшорных данных.

Среди фигурантов — президент Украины Владимир Зеленский и экс-премьер Великобритании Тони Блэр, король Иордании Абдалла II ибн Хусейн, кенийский президент Ухуру Кениата, премьер-министр Чехии Андрей Бабиш, отмечает «Немецкая волна».

В досье задействованы репортажи свыше 600 журналистов из 117 стран. Они проанализировали данные более чем 11,9 миллиона файлов, полученных из-за утечки.

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