Сергей Дылевский: Каждый день промедления – сотни оборвавшихся жизней 31.10.2021, 7:58

Рабочий лидер обратился к представителям демократических сил.

Лидер Белорусского объединения рабочих Сергей Дылевский обратился к представителям демократических сил, независимых профсоюзов, общественных организаций и инициатив:

— Сегодня белорусский народ как никогда готов к любым действиям на благо собственной страны, ведь сегодня перед нами не стоит вопрос только в рамках политики. Сегодня нам важно решить куда большую проблему — пандемию коронавируса.

Я обращаюсь к вам, как к людям, имеющим каждый свою аудиторию. Если вы по каким-либо причинам считаете невозможным поддержать начало общенациональной забастовки с 1 ноября 2021 года, назовите это событие как вам угодно — забастовка, страйк, самоизоляция или народный карантин — и поддержите народ Беларуси!

Главнейшая причина не выйти на работу и остаться дома у трудящихся на сегодняшний день — уже даже не политическая. Сегодня это вопрос выживания.

Никто из нас не имеет права спокойно ездить по форумам и конференциям, пока в Беларуси ежедневно сотнями гибнут люди. Когда, выходя на работу, человек рискует принести беду в свой дом.

В этой войне нет генералов и главнокомандующих. Каждый день промедления — это сотни оборвавшихся жизней! И пока мы это не остановим — мы будем проигрывать.

Я искренне благодарен каждому, кто сегодня поддерживает забастовку. Помните: сейчас только вместе мы можем спасти страну и освободить тысячи наших товарищей, томящихся в неволе.

Призывайте людей к народному карантину/забастовке/самоизоляции. Спасите жизни людей, которые вам верят!

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