Блогер из Витебска: Недовольство растет не только в городах, но и в селах 4 4.10.2021, 7:37

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Елена Янушковская

Если начнется забастовка — режим рухнет.

Об этом заявила сайту Charter97.org активистка и блогер из Витебска Елена Янушковская.

– До начала протестов 2020 года вы уже выходили на различные акции. Несмотря на все, вы продолжали борьбу. Как вам удавалось сохранить силы и веру в будущее Беларуси?

– Столько всего было за эти годы. Государство неоднократно забирало у меня бизнес. За годы борьбы с чиновничеством, люди, которым я помогала, видя несправедливость и позорность этой системы, предавали меня. Однако я не теряла в них веры, понимая, что их такими сделали 70 лет пропаганды, а потом еще и режим Лукашенко. Придет время, когда все изменится, и люди снова найдут себя. Я в это верила, а также это показал 2020-й год.

Когда я была молода, мне пришлось учиться вдали от дома, именно тогда, я испытала очень сильное чувство ностальгии, тоски по родине. С годами это чувство усиливалось, я поняла, что счастливой могу быть только в Беларуси. Здесь все свое, леса, озера, реки – родное.

Родилась дочь, а через 13 лет наша семья увеличилась сразу на пять человек, они тоже стали моими детьми. В первую очередь я – мать, поэтому должна была оставить детям в наследство – свободу и независимую Беларусь – то, чего так не хватило нам.

– Вы проводили стримы с важных общественно-политических событий в Витебске. Как бы вы оценили настроение людей в вашем городе. Насколько высока ненависть сегодня к Лукашенко?

– Ненависть – это слишком сильно для Лукашенко. Скорее презрение, брезгливость, неприятие – этих эпитетов он достоин (но это только мое мнение). Но да, неприятие было очень мощным: и на протестах, и в судах, и во многих сообществах, которые не оставляли сомнений, что против него – подавляющее большинство белорусов.

– В какой-то момент вы были вынуждены уехать из Беларуси. Сначала в Украину, а потом в Польшу. Там вы участвуете в различных акциях белорусов. Насколько сегодня велика солидарность земляков в Польше? Считаете ли вы важным, чтобы диаспора высказывала свою поддержку?

– Бежать из страны пришлось после массовых обысков в рамках уголовного дела, один из которых проводился и у моей дочери. После чего к ней зачастили представители органов опеки, а угрозы отобрать у нее детей из-за моей активности были и до этого, а тут и она сама стала очень активной.

Кроме того, нас предупредили сочувствующие сотрудники силовых структур, что нам нужно срочно бежать, так как на нас готовятся возбудить уголовные дела, семьей пожертвовать я не могла, дети для меня все…

Солидарность, конечно, есть, но все непросто. Люди не за хорошей жизнью уезжали, а бежали многие в чем есть, так что сложно всем сразу помочь, да и вставать на ноги с нуля непросто.

В одном все солидарные – убрать Лукашенко. Я считаю, что в этом огромная ошибка штабов – революционных действий без национальной идеи быть не может. Только опираясь на нашу историю, традиции, язык, осознав себя белорусами, что нам есть чем гордиться, только тогда мы сможем отстаивать независимость страны.

Сегодня очень важно показывать свою поддержку. В Беларуси гражданская активность подавляется террором, поэтому мы говорим за всех – и за себя, и за них. Мы не даем остыть мировому сообществу, постоянно напоминаем о событиях в стране, о преступлениях хунты. Кроме этого, мы готовим разного рода обращения, петиции, к примеру, о признании режима Лукашенко террористическим.

– Как власти и СМИ Польши реагируют на ваши акции? Поддерживает ли она белорусов?

– Только в Варшаве проходит очень много хороших акций. К сожалению, польские СМИ, да что там, даже наш «Белсат», присутствуют только на тех акциях, где есть медийные лица новой оппозиции, что в корне неправильно.

Польские власти реагируют так как и должны, да и простые поляки нас поддерживают, а также выражают свою солидарность.

– Многие эксперты говорят, что забастовка может стать ключевым моментом в борьбе против диктатуры. Вы также недавно сказали, что «помочь белорусам могут только сами белорусы». Как вы считаете, может ли забастовка стать решающим фактором?

– Забастовка может произойти автоматически, из-за ухудшения материального положения трудящихся. Если это произойдет, то могут случиться серьезные протесты, а тогда режим рухнет.

– Как бы вы оценили протестный потенциал вашего города?

– Витебск и область поднимется со всей страной. Недовольство только растет, накапливается, не только в самих городах, но и в селах.

– Почему сегодня важно заниматься своим делом ради свободной Беларуси?

– Всегда важно заниматься своим делом: помогать людям, доносить до них правду. Особенно это важно сейчас, когда правду и нашу солидарность пытаются уничтожить, когда на кону наша свобода и независимость.

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