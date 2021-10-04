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Удар по кошелькам диктатуры: 138 компаний из «архива Пандоры» связаны с гражданами Беларуси

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  • 4.10.2021, 8:20
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Удар по кошелькам диктатуры: 138 компаний из «архива Пандоры» связаны с гражданами Беларуси

Журналисты будут публиковать данные о них.

Международный консорциум журналистов-расследователей ICIJ опубликовал «архив Пандоры», в котором говорится о причастности ряда мировых лидеров к офшорным схемам. 138 компаний из списка связаны с гражданами Беларуси. Всего в базе более 27 000 компаний.

Авторы заявляют, что данное расследование «масштабнее и глобальнее» обнародованных в 2016-м «Панамских документов», которые повлекли за собой серьезные последствия. Они утверждают, что «архив Пандоры» показывает, что офшорная денежная машина работает во всех уголках планеты, включая крупнейшие демократии мира.

В тексте отмечается, что раскрыты офшорные сделки более 100 миллиардеров, 35 мировых лидеров и 400 государственных чиновников. Журналисты называют произошедшее крупнейшей в истории утечкой офшорных данных.

Среди фигурантов — президент Украины Владимир Зеленский и экс-премьер Великобритании Тони Блэр, король Иордании Абдалла II ибн Хусейн, кенийский президент Ухуру Кениата, премьер-министр Чехии Андрей Бабиш. Также называется целый ряд высокопоставленных россиян.

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