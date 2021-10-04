На Мальте делают тротуар из солнечных панелей 4.10.2021, 11:06

Фото: @F_Azzopardi

Панели будут питать расположенные поблизости фонари и светофоры, а также городской WiFi.

В городе Рабата на Мальте начали выкладывать тротуар из солнечных панелей. 40 панелей, вмонтированных в дорожку, будут питать расположенные поблизости фонари и светофоры, а также городской WiFi, пишет «Евро пульс».

Тротуар займет площадь в 40 квадратных метров. Он будет расположен недалеко от центра города на набережной Герихем.

#Today @InfraMalta started installing #Malta's first solar pavement at new Gheriexem Road promenade, #Rabat. Using #renewableenergy to energise the promenade's lighting. More importantly, a pilot project for more solar pavements in other localities soon. @followianborg @MaltaGov pic.twitter.com/S9sT4Jhplu — Fredrick Azzopardi (@F_Azzopardi) September 25, 2021

Несмотря на то, что такой тротуар рассчитан на пешеходов и велосипедистов, встроенные солнечные панели смогут выдерживать и больший вес. Для этого их покроют прозрачной и сверхпрочной смесью из смолы и полимеров. Так они не сломаются даже если на них случайно наедет грузовик.

Закладывать «солнечный» тротуар начали в конце сентября, а пройтись по нему можно будет уже в начале этого месяца.

Этим летом производство солнечной энергии в Европейском союзе достигло рекордной отметки в 10% от общей выработки энергии.

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