Европарламент объявил «Северный поток-2» непригодным для сертификации 11 6.10.2021, 9:27

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Депутаты обратились к регулятору газового рынка Германии.

Депутаты Европарламента, ответственные за разработку действующего газового законодательства ЕС, обратились с письмом к регулятору газового рынка Германии, в котором призвали не сертифицировать газопровод «Северный поток-2».

Как сообщает Bloomberg, европарламентарии уверены, что проект не соответствует ключевому требованию третьего энергопакета, а именно - запрету одной одной компании быть одновременно владельцем трубы и поставщиком газа.

Nord Stream 2 AG - оператор строительства и владелец труб, проложенных по дну Балтийского моря, - является 100-процентной «дочкой» «Газпрома». Несмотря на это, компания подала заявку в Федеральное сетевое агенство в ФРГ, утверждая, что является независимой от поставщика - то есть «Газпрома».

У газового регулятора есть время до января, чтобы рассмотреть ходатайство. Но европарламентарии уверены, что рассматривать нечего.

«Структура компании не гарантирует независимость от оператора в лице «Газпрома», ключевого и доминрующего поставщика газа», а ее сертификация «поставит под угрозу безопасность поставок энергоносителей в ЕС», говорится в письме, которое цитирует Bloomberg.

«Газпром» тем временем предпринимает еще одну попытку добиться для себя полного исключения из-под норм третьего энегопакета, которые не позволяют заполнить «Северный поток-2» больше чем на половину.

В прошлом году Nord Stream 2 AG пыталась выбраться из сетей газового законодательства, утверждая, что завершила «Северный поток-2» в мае 2019 года - до того момента, как третий энергопакет распространили на морские газопроводы.

Компания предлагала считать завершением не физическое окончание стройки, а дату последних инвестиций. Но газовый регулятор ФРГ отклонил этот аргумент, и его поддержал суд Дюссельдорфа, где Nord Stream 2 AG проиграла апелляцию в августе 2021 года.

Теперь компания обращается в Верховный суд, требуя отменить решение суда предыдущей инстанции.

4 октября Датское энергетическое агентство сообщило о том, что Nord Stream 2 AG выполнила технические условия для ввода газопровода в эксплуатацию. Компания объявила о начале заполнения газом первой нитки «Северного потока - 2», строительство которого завершилось в сентябре. Пусконаладочные работы на второй нитке продолжаются.

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