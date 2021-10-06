Цена газа в Европе установила исторический рекорд в $1900 3 6.10.2021, 12:25

За несколько часов стоимость «голубого топлива» выросла почти на треть.

Цена на газ в Европе на открытии торгов 6 октября резко выросла до нового исторического рекорда, превысив сначала 1500, а затем и 1900 долларов за 1 тыс. кубометров, свидетельствуют данные Лондонской межконтинентальной биржи (ICE).

Вслед за ростом цен на газ, в стоимости выросли и акции «Газпрома» — курс составляет чуть более 390 российских рублей за акцию. Это рекордное значение для бумаг компании.

Напомним, накануне группа стран ЕС — Франция, Испания, Чехия, Румыния и Греция — предложили провести расследование причин рекордного скачка цен на газ в Европе.

Запасы газа в европейских хранилищах на конец сентября 2021 года остаются на минимальном за многие годы уровне.

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