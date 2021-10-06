Ученые рассказали, как высокий интеллект влияет на жизнь животных в неволе 1 6.10.2021, 15:37

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Исследование было проведено на попугаях.

Исследование провели на попугаях, но международная команда ученых считает, что эти данные, вероятно, можно отнести к человекообразным обезьянам и другим интеллектуальным животным, пишет Naked science.

Понимание того, почему одни виды процветают в неволе, а другие, наоборот, с трудом приспосабливаются, может быть полезным для улучшения ухода за животными в зоопарках. Но дело не только в этом: исследования о влиянии интеллекта на адаптацию в окружающем мире всегда интересны и с точки зрения людей, ведь они могут касаться самых близких наших родственников — человекообразных обезьян.

Более ранние работы показали, что высокий интеллект служит хорошим адаптационным механизмом для всех видов живых существ. Однако эти исследования проводили на диких животных. Международная команда ученых из университетов Гвельфа (Канада), Утрехтского (Нидерланды) и Бристольского (Великобритания) показала неожиданные и противоположные результаты. Оказывается, это качество может вредить животным, обитающим в неволе. Свои выводы исследователи представили в статье для журнала Proceedings of the Royal Society B.

Работу проводили на попугаях, поскольку половина всех попугаеобразных, находящихся под угрозой исчезновения, живет в зоопарках, центрах разведения и частных домах. Для выявления факторов риска с помощью филогенетических сравнительных методов ученые проанализировали данные об уровнях вылупления в селекционных центрах (в выборку вошли 115 видов попугаев и 10 255 пар) и стереотипном поведении, а также аномальной активности птиц (например, кусание решетки, жевание, поедание перьев, раскачивание, хождение по клетке и так далее) в частных домах (50 видов и 1378 особей).

Кроме этого, специалисты изучили условия содержания животных, соотношение размеров их мозга и тела (один из маркеров интеллекта), диету и другие факторы. Выяснилось, что виды попугаев с относительно большим мозгом больше подвержены риску исчезновения, чем виды с меньшим мозгом и более низким уровнем интеллекта.

Ученые считают, что натуральная диета способна улучшить состояние таких птиц. Они также полагают, что их выводы можно распространить на других интеллектуальных животных, в том числе человекообразных обезьян. Но для этого нужны дальнейшие исследования.

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