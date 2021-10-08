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Польша показала, как белорусские пограничники помогают мигрантам незаконно перейти границу

  • 8.10.2021, 9:19
  • 3,852
Польша показала, как белорусские пограничники помогают мигрантам незаконно перейти границу

Опубликовано видео.

Пограничная служба Польши опубликовала видео, которое доказывает тот факт, что белорусские пограничники помогают мигрантом незаконно пересекать границу.

На видео с белорусской стороны границы видны мужчины в форме. У одного из них, когда он поворачивается спиной к камере, видна надпись «Пограничная служба». Мужчины провожают двух мигрантов с Ближнего Востока до определенного места и показывают им направление. В кадр также попадает овчарка, которая бегает вокруг мужчин в форме.

Кризис на границе

Миграционный кризис начался на фоне ухудшения отношений между Беларусью и Литвой, Латвией и Польшей.

В начале Лукашенко заявил, что Беларусь больше не будет сдерживать нелегальных мигрантов в страны Евросоюза.

Для борьбы с потоками мигрантов Литва, Латвия и Польша решили строить заборы на границе с Беларусью.

Также Литва, Латвия и Польша приняли решение не впускать нелегальных мигрантов на свою территорию. Они разворачивают их на границе и отправляют обратно в Беларусь.

По последним данным, польские пограничники 6 октября предотвратили 667 попыток незаконного пересечения белорусско-польской границы. 667 попыток — это рекордный показатель. До этого максимальное количество — 601 попытку незаконного пересечения границы польские пограничники фиксировали 1 октября.

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