Польша показала, как белорусские пограничники помогают мигрантам незаконно перейти границу 8.10.2021, 9:19

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Опубликовано видео.

Пограничная служба Польши опубликовала видео, которое доказывает тот факт, что белорусские пограничники помогают мигрантом незаконно пересекать границу.

На видео с белорусской стороны границы видны мужчины в форме. У одного из них, когда он поворачивается спиной к камере, видна надпись «Пограничная служба». Мужчины провожают двух мигрантов с Ближнего Востока до определенного места и показывают им направление. В кадр также попадает овчарка, которая бегает вокруг мужчин в форме.

Ochrona granicy 🇵🇱🇧🇾 w wydaniu białoruskich służb. Nielegalni imigranci dostają dokładne instrukcje jak i gdzie mają przekroczyć granicę.#zgranicy #PSGKuźnica pic.twitter.com/SpwoS7M1YU — Straż Graniczna (@Straz_Graniczna) October 7, 2021

Кризис на границе

Миграционный кризис начался на фоне ухудшения отношений между Беларусью и Литвой, Латвией и Польшей.

В начале Лукашенко заявил, что Беларусь больше не будет сдерживать нелегальных мигрантов в страны Евросоюза.

Для борьбы с потоками мигрантов Литва, Латвия и Польша решили строить заборы на границе с Беларусью.

Также Литва, Латвия и Польша приняли решение не впускать нелегальных мигрантов на свою территорию. Они разворачивают их на границе и отправляют обратно в Беларусь.

По последним данным, польские пограничники 6 октября предотвратили 667 попыток незаконного пересечения белорусско-польской границы. 667 попыток — это рекордный показатель. До этого максимальное количество — 601 попытку незаконного пересечения границы польские пограничники фиксировали 1 октября.

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