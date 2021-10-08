Тигр против медведя: поединок могучих хищников стал хитом интернета 8.10.2021, 9:34

1,374

Животные решили померяться силами в штате Махараштра в центральной Индии.

Штат Махараштра в центральной Индии — опасное место. Однажды взрослому и, вероятно, голодному тигру захотелось поохотится на медведя-губача, пишет popmech.ru.

Если про тигров жители далеких от Индии стран наверняка знают довольно много, то о медведе-губаче стоит рассказать подробнее. Это, строго говоря, не совсем медведь — отличий от родственных животных у него достаточно для того, чтобы выделить его в отдельный род, состоящий из единственного вида: Melursus ursinus.

Это относительно небольшой зверь — взрослые особи весят порядка сотни килограмм.

Живет губач в тропических лесах Индии и нескольких прилегающих к ней стран. Основу его рациона составляют муравьи и термиты, что для медведя нетипично. Впрочем, мишка не брезгует любой мелкой живностью, а также растительной пищей. Очень любит мед.

Наиболее заметное на вид отличие губача от настоящих медведей — его морда: голая, очень подвижная, с большими губами и ноздрями, которые могут закрываться, как у морских млекопитающих. Эти черты появились у животного при адаптации к питанию колониальными насекомыми.

Взрослый губач практически не имеет врагов. Напасть на него может только крупный тигр, причем успех нападения не гарантирован.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».