Главный редактор «Новой газеты» Дмитрий Муратов получил Нобелевскую премию мира 10 8.10.2021, 12:37

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Вторым лауреатом стала филиппинская журналистка Мария Ресса.

Главный редактор российской «Новой газеты» Дмитрий Муратов и филиппинская журналистка Мария Ресса стали лауреатами Нобелевской премии мира. Об этом сообщил Норвежский Нобелевский комитет в Осло.

Оба журналиста получили премию за «усилия по сохранению свободы мысли как непременного условия для демократии и мира».

«С момента основания в 1993 году «Новая газета» публиковала критические статьи на темы от коррупции, полицейского насилия, незаконных арестов, манипуляций на выборах, фабрик троллей и до применения российский войск внутри и за пределами России.

Оппоненты «Новой газеты» отвечали на это угрозами, насилием и убийствами. С момента основания газеты убиты шесть ее журналистов, включая Анну Политковскую, писавшую о войне в Чечне.

Несмотря на убийства и угрозы, главный редактор Муратов не отказался от принципа независимости и последовательно защищал право журналистов писать на выбранные темы, покуда это соответствует профессиональным и этическим стандартам журналистики», — заявила глава комитета Берит Рейсс-Андерсен.

Дмитрий Муратов и возглавляемая им «Новая газета» всегда занимали принципиальную позицию по отношению к событиям в Беларуси, поддерживали демократические устремления белорусов и выступали в защиту свободы слова и политзаключенных в нашей стране.

Дмитрий Муратов заявил, что переведет часть Нобелевской премии (около $1,14 млн) в фонд помощи детям «Круг добра», помогающий детям с тяжелыми и редкими заболеваниями, в том числе детям со спинальной мышечной атрофией (СМА).

Дмитрий Муратов также является большим другом сайта Charter97.org. Редакция сайта сердечно поздравляет главного редактора и весь коллектив «Новой газеты» с получением Нобелевской премии мира.

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