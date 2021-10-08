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В Хорватии впервые в мире начали высаживать леса с помощью дронов

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  • 8.10.2021, 15:18
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В Хорватии впервые в мире начали высаживать леса с помощью дронов

Интерес к хорватскому проекту уже проявили другие страны, в частности, Греция, Албания и США.

В Хорватии начали засаживать леса в труднодоступных районах с помощью дронов. Такой подход применяется в мире впервые, пишет «Евро пульс».

Для дронов создали специальные семенные бомбочки, которые устройства сбрасывают с высоты в горных и удаленных районах.

Такие бомбочки состоят из глины, песка и смеси семян местных пород деревьев. Они имеют вытянутую форму, один дрон может переносить на себе до девяти семенных зарядов.

Конструкция бомбочек сделана таким образом, чтобы «заряд» легко вставлялся в грузовой отсек дрона и так же легко выпадал из него по команде программы. Управление заряженными дронами происходит в автоматическом режиме по заранее заданной программе.

Интерес к хорватскому проекту уже проявили другие страны, в частности, Греция, Албания и США.

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