«Курц любил встречаться с Лукашенко - это плохой знак»2
- 9.10.2021, 22:01
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Белорусский узурпатор — черная метка.
Канцлер Австрии Себастьян Курц объявил, что покидает должность. Временно исполняющим обязанности канцлера стал глава МИД Александр Шалленберг. Отставка произошла на фоне расследования в отношении Курца по делу о злоупотреблении доверием, взяточничестве и коррупции.
Как отметил политолог Дмитрий Болкунец, «Курц любил встречаться с Лукашенко. Это плохой знак».
Например, как сообщал сайт Charter97.org, Курц встречал с белорусским диктатором в Минске в 2019 году.